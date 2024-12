Design, materiali e comunicazione: tutto quello che c’è dasapere sul packaging per cioccolato

Il cioccolato è uno degli alimenti più delicati e bisognosi di attenzioni. Ecco come realizzare il giusto packaging per cioccolato.

Ciò che rende complesso e allo stesso tempo affascinante il mondo del packaging risiede nella sua immensa varietà. Ciascun prodotto, infatti, deve essere imballato e conservato secondo regole ben precise, che dipendono ovviamente dalle proprietà che l’alimento conserva. Per questo motivo quasi ogni tipologia di merce sarà abbinata ai materiali più adatti a quelle che sono le sue caratteristiche, oltre che a dei design ideali per le esigenze del prodotto e dell’azienda che lo propone.

Tra tutti gli alimenti presenti sul mercato, il cioccolato è indubbiamente uno dei più delicati e bisognosi di attenzioni, in quanto esso si presenta particolarmente suscettibile agli agenti esterni e tende a perdere molto facilmente le sue caratteristiche. Per questo motivo gli imballaggi per cioccolato devono mettere in mostra una protezione dal valore isolante elevatissimo, e che possa correttamente preservare gli aromi e il sapore del prodotto. Approfondiamo meglio l’argomento.

Quali materiali utilizzare per un packaging per cioccolato?

Come già detto, un packaging per cioccolato deve essere composto da materiali in grado di isolare correttamente il prodotto, e in questo senso esistono diverse possibilità. Una delle soluzioni più popolari per prodotti come le classiche tavolette di cioccolato è il foil d’alluminio a contatto diretto, meglio se rivestito con astucci in cartoncino, in modo da facilitarne la protezione durante il trasporto.

Il cartone è in generale un materiale ottimo da abbinare all’alluminio, in quanto quest’ultimo, essendo un conduttore di calore, da solo non potrebbe conservare correttamente il cioccolato. Per quanto riguarda i prodotti dolciari in cui è presente anche il cioccolato è altamente consigliabile l’utilizzo dei film plastici, materiali di qualità ed allo stesso tempo splendidamente adattabili in termini di personalizzazione.

La comunicazione del cioccolato

Il cioccolato è indubbiamente uno dei prodotti più amati del mondo. La sua golosità e l’apprezzamento di cui gode rappresentano delle ottime fonti d’ispirazione per i packaging che si andranno a creare, indipendentemente dal prodotto che si propone. Essendo un prodotto estremamente consumato dai bambini (specialmente nella versione al latte), esso si presta meravigliosamente a confezionamenti dai colori sgargianti e disegni fantasiosi, ma allo stesso tempo può risultare un elegantissimo accompagnatore (nella versione fondente) per serate raffinate in accompagnamento al Rum. Per questi casi è invece preferibile realizzare un packaging più elegante, che punti su colori scuri e intensi e scritte minimal.

Le scelte di Design

Il discorso relativo al design non può di certo essere escluso dagli elementi analizzati in questo articolo. Il cioccolato permette una gamma di scelte, in questo senso, a dir poco invidiabile, un fattore che rappresenta un grande punto di forza che esso ha rispetto a molti altri ingredienti. Particolarmente comuni sono le scatole di varie forme, materiali e dimensioni, non soltanto per la bellezza del packaging in sé; ma anche perché permettono di fare degli autentici figuroni in veste di regali. Anche gli astuccini rappresentano una macrocategoria di packaging per cioccolato, in quanto personalizzabili in svariati modi oltre che in grado di ospitare features pratiche e interessanti. Da non sottovalutare i vassoi in blister, packaging molto eleganti che forniscono un ottimo livello di protezione.

