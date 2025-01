Oroscopo cinese: 2025 anno del Serpente di legno, cosa significa?

Secondo l’Oroscopo cinese, il 2025 sarà l’anno del Serpente di legno. Ogni 60 anni, infatti, alla ordinaria assegnazione di un animale specifico (in questo caso, appunto, il serpente) si combina un elemento (in questo caso il legno). Il che offre un anno pieno di energia unica e caratteristiche specifiche.

Pertanto, ai seguenti animali raffigurati nello Zodiaco cinese:

topo

bue

tigre

coniglio

drago

serpente

cavallo

capra

scimmia

gallo

cane

maiale

si associa un elemento che a sua volta rappresenta archetipi ed energie uniche: legno, fuoco, terra, metallo, acqua

legno

fuoco

terra

metallo

acqua

Vediamo di seguito cosa significa e cosa aspettarsi dal 2025 come anno del Serpente di legno.

Caratteristiche del serpente di legno

AD-Italia ha dedicato all’argomento un interessante approfondimento. Partiamo dalle caratteristiche del serpente di legno.

Si inizia dall’animale, che occupa il sesto posto nello zodiaco cinese ed è conosciuto come un segno complesso e sfaccettato. Le sue caratteristiche principali sono la saggezza, la pazienza e il mistero. Tra le qualità principali, invece, troviamo l’astuzia, l’introspezione e una straordinaria dote di superare le avversità.

Ancora, il serpente è dotato di una particolare energia legata alla trasformazione, collegata al fatto che, per natura, si libera della sua pelle per rinnovarsi. Il che, metaforicamente, rappresenta un potente simbolo di evoluzione personale e spirituale.

Veniamo ora all’elemento: il legno. Esso viene associato alla crescita, alla creatività, alla stabilità e alla connessione con la natura.

Dunque, qual è il risultato di questa combinazione che dà vita al serpente di legno? L’energia introspettiva e trasformativa del serpente si fonde con la natura espansiva ed equilibrata del legno. Capacità dunque di rinnovarsi ma con equilibrio, pazienza e saggezza, in sintesi.

Serpente di legno: punti di forza e punti di debolezza

Ogni combinazione di animali con elementi dà vita a punti di forza e di punti di debolezza. Quali sono nel serpente di legno?

Punti di forza del serpente di legno

Forti capacità analitiche e strategiche; Straordinaria facilità di adattamento ai cambiamenti; Capacità di persuasione; Enorme energia creativa, in particolare nell’arte e nel problem solving.

Punti di debolezza del serpente di legno

E’ troppo cauto nell’agire, il che rallenta di molto il processo decisionale; Scarsa empatia, che si manifesta con la difficoltà a condividere le emozioni o a fidarsi pienamente degli altri; Spesso tende ad essere eccessivamente perfezionista o critico verso se stesso e gli altri.

Come sarà il 2025 per l’Oroscopo cinese con il Serpente di legno?

Ecco cosa attendersi dal 2025, che, come detto, per l’oroscopo cinese sarà sotto il segno del Serpente di legno.

Alla luce delle caratteristiche del serpente di legno, il 2025 favorirà l’empatia, la comunicazione profonda e la comprensione reciproca. Si tenderà ad essere più riflessivi e ciò andrà tutto appannaggio della riduzione dei conflitti interpersonali. Quindi ne beneficeranno i rapporti lavorativi, familiari, di coppia e di amicizia.

Per quanto riguarda l’Amore, il 2025 tenderà a stabilizzare i legami affettivi già in corso. Ma anche i single avranno maggiore opportunità di incontrare persone con interessi simili.

Il 2025 sarà un anno anche molto creativo, grazie alla presenza del legno, ma che spingerà molto pure all’innovazione, grazie alla presenza del serpente. Animale che conferisce anche molta energia. Il 2025 dovrebbe dunque favorire chi lavora in campi legati come arte, istruzione, ricerca e green economy.

Tuttavia, abbiamo detto che è anche un animale molto riflessivo, talvolta pure troppo. Ciò potrebbe essere utile per chi vuole fare Carriera, poiché il 2025 sarà favorevole al pensiero critico e alla pianificazione a lungo termine e alla creatività.

La riflessività non può che favorire anche gli Investimenti. Il 2025 potrebbe comportare una crescita nelle Finanze graduale, con investimenti ponderati e approcci strategici che permetteranno una maggiore stabilità economica.

