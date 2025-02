Con Ornella Mariani se ne va una voce importante dell’informazione anti-sistema

Ornella Mariani aveva 78 anni ed era spesso ospite su Canale Italia. Si era fatta apprezzare per le sue posizioni contro la gestione della Pandemia e non solo.

Brutte notizie per l’informazione italiana. Un’altra, l’ennesima. Quella libera e senza padroni, sempre più rara e marginale nel triste panorama attuale. Ma anche sempre più combattuta a colpi di censure, ora palesi ora subdole. Parliamo della scomparsa avvenuta in questi giorni di Ornella Mariani, molto nota tra quanti ancora si affidano a fonti combattive che non ci stanno a seguire la storytelling ufficiale.

Cittadina della ridente Gaeta, giornalista e saggista, ci lascia a 78 anni dopo aver lottato contro una terribile malattia. In Tv l’unico canale a dargli spazio è stato Canale Italia, che gli ha anche, giustamente e inevitabilmente, dedicato un tributo che riporteremo alla fine dell’articolo.

Chi era Ornella Mariani

Ornella Mariani si è fatta conoscere al grande pubblico soprattutto durante le sue invettive contro i governanti per la gestione della Pandemia (la lockdown al Green pass passando per i vaccini). Una scusa, a sua dire e non solo, per limitare le libertà individuali. Forti erano però anche le sue posizioni nei confronti di Papa Francesco, reo di fare politica. Mentre in politica estera era una grande estimatrice del presidente russo Vladimir Putin, e, di contro, aspramente critica verso la Nato e l’Atlantismo di cui anche noi facciamo parte. Infatti, aveva anche posizioni critiche rispetto alla guerra in Ucraina.

Penna e voce sarcastica oltre che arguta, ascoltare i suoi interventi o leggere i suoi articoli era sempre un piacere. Nel 2022, da quanto si apprende sul web, fu anche oggetto di una perquisizione da parte della Digos e di una indagine da parte della Procura per le sue affermazioni forti per vilipendio delle istituzioni.

Come promesso nell’incipit, di seguito riportiamo l’omaggio che Canale Italia ha voluto farli, riportando un collage di alcuni dei suoi interventi più taglienti. Sempre sul canale Youtube di Canale Italia è possibile trovarne tanti altri.

