Opzione Sansone: cosa prevede l’inquietante piano di Israele

Vediamo cos’è l’Opzione Sansone che minaccia Israele e perché sarebbe devastante anche per loro stessi.

Quanto si temeva da anni si sta consumando in questi giorni: una guerra tra Israele e Iran, paesi pronti a vendere cara la pelle e non farsi scrupoli ad utilizzare armi nucleari e chimiche. A parte poi tutti i timori trasversali dovuti alle conseguenze economiche, anche per il nostro paese (che abbiamo descritto qui).

Bibi Netanyahu sta utilizzando la politica estera aggressiva anche per distrarre l’opinione pubblica interna e la magistratura dai suoi guai giudiziari. Oltre che per accontentare l’establishment sionista che governa il mondo.

L’occidente da tempo brama la caduta del regime di Khomeini per mettere le mani sull’Iran, dunque tifa per il paese israeliano, per quanto finga richiami e morbide reprimende. Persi personaggi come Saddam, Gheddafi e Assad, e di fatti acquistato il silenzio di super potenze come Cina e Russia a suon di accordi commerciali, Israele ha campo libero per portare avanti i suoi piani e realizzare la “grande Israele“. Anche a costo di praticare la devastante Opzione Sansone. Ecco di cosa si tratta.

Cos’è l’Opzione Sansone

Come riporta Maurizio Blondet sul proprio blog, a spiegare cosa sia l’opzione Sansone è il filosofo russo Aleksandr Dugin: qualora l’Operazione Leone Ribelle attuale dovesse fallire, l’alternativa sarebbe appunto “l’opzione Sansone”, che include

l’uso diretto di armi nucleari contro l’Iran e lo Yemen e, se necessario, la detonazione di bombe sporche all’interno dello stesso Israele come piano suicida

Il nome è un riferimento alla figura biblica di Sansone, che spinse i pilastri di un tempio filisteo, facendo cadere il tetto e uccidendo sé stesso e migliaia di Filistei che lo avevano catturato. Gridando la celebre frase, diventata poi un detto popolare tramandato nei secoli:

Muoia Sansone con tutti i Filistei

L’Opzione Sansone potrebbe essere spinta anche dal fatto che negli Stati Uniti, da sempre principale sponsor di Israele, si sia verificata una profonda e irreversibile spaccatura all’interno del campo MAGA (acronimo di Make America Great Again). La stragrande maggioranza dei sostenitori di Trump si oppone al coinvolgimento americano in una guerra al fianco di Israele contro l’Iran.

Del resto Trump, a sorpresa, aveva all’inizio del suo mandato avviato un dialogo con gli iraniani e ancora oggi li esorta a non proseguire.

Israele potrebbe dunque arrivare all’operazione estrema in caso dovesse trovarsi da sola.

Foto di Adam da Pixabay

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità