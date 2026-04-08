Follie per One Piece Uovo Kinder: quando il consumismo si mischia con l’emulazione

L’ultima follia innescata dai Social è la necessità di acquistare i 3 Funko Pop dei personaggi One Piece contenuti nell’uovo Kinder.

Cos’è One Piece?

One Piece è un manga giapponese uscito nel 1997, al quale due anni dopo ha fatto seguito un manga anime e dal 2023 pure una serie su Netflix.

Il manga segue le vicende di un gruppo di pirati, con caratteristiche fisiche, caratteriali e abilità piuttosto marcate. Protagonista è Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito un frutto del diavolo. Rufy ha messo in piedi una ciurma nella speranza di diventare il nuovo Re dei pirati.

One Piece è stato tra i protagonisti nel 2026 delle sorprese contenute nell’uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa Maxi One Piece, con 3 funko pop raffiguranti appunto Rufy (detto anche Luffy), ma anche Zoro e Sanji. Scatenando un’autentica, è proprio il caso di dirlo, caccia al tesoro. Alla ricerca del personaggio preferito o alla possibilità di ottenerli tutti e tre. Anche perché la loro base compone una nave.

La caccia ai Funko Pop One Piece nell’uovo di Pasqua Kinder

Sui Social è impazzata la caccia ai Funko Pop nell’uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa Maxi relativi al manga, anime e serie tv giapponese One Piece.

C’è chi ha acquistato fino a 5/6 uova di Pasqua nella speranza di ottenerli tutti e tre. Altri sono pronti a scambiarli a mo’ di figurine Panini. Altri ancora vorrebbero acquistarli direttamente.

Ma c’è chi è pronto a speculare e sta sparando prezzi assurdi. Si parte dal più onesto prezzo intorno ai 55-60 euro fino a cifre più assurde, che viaggiano verso i 200 euro. Soprattutto su eBay, dove la speculazione è maggiore anche grazie alla possibilità di organizzare un’asta. Eclatante fu il caso delle scarpette LIDL.

Purtroppo viviamo in una società dove al consumismo, che è già di per sé una malattia tipica della popolazione occidentale diffusasi dagli anni ’60 del secolo scorso, si è aggiunta l’emulazione. Già presente, ma diventata ancora più esasperata con l’avvento dei Social. In particolar modo TikTok.

Se prima ci si confrontava con una stretta cerchia che scaturiva dalle relazioni sociali o dai legami di parentela (compagni di classe, amici, colleghi, vicini di casa o parenti) su abiti, auto, scooter, vacanze, stile di vita in generale, oggi ci confrontiamo con milioni di persone.

Estranei contro cui siamo costretti a competere a colpi di video e foto.

Dove trovare i funko pop di One Piece contenuti nell’uovo di Pasqua Kinder?

Per quanti sono disposti a provare l’impresa, potrebbero trovare i funko pop di One Piece contenuti nell’uovo di Pasqua Kinder, possono cercare nei gruppi Facebook dedicati alla vendita o allo scambio di action figure, doll o funko pop. Oppure su piattaforme dedicate alla vendita di oggetti usati come Vinted, eBay o Subito.

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