Oceano Atlantico e Mar della Siberia: 2 brutte notizie per i catastrofisti del clima

Nuovi dati della NOAA – la National Oceanic and Atmospheric Administration, quindi non un piccolo blog complottista – mostrano che le acque fredde lungo l’equatore potrebbero portare a una “fase fredda di un modello climatico naturale” nota come Atlantic Niña.

Ciò avviene dopo che queste acque, che hanno raggiunto livelli record all’inizio di quest’anno, hanno iniziato a raffreddarsi rapidamente.

Il fenomeno procede dal biennio 2023-24. La NOAA ha poi aggiunto:

Terremo d’occhio questo evento nelle prossime settimane e pubblicheremo un post di follow-up più avanti nel corso del mese per farvi sapere se la Niña atlantica si è sviluppata completamente

Mare di Laptev e parte orientale del Mare della Siberia troppo ghiacciato

Giorni difficili per gli untori del clima. Infatti, brutte notizie per loro giungono anche dalla Russia.

Infatti, come riporta Maurizio Blondet, l’Istituto russo per la ricerca artica e antartica (AARI) prevede condizioni di navigazione sempre più difficili su alcune sezioni delle rotte artiche. In particolare, l’Istituto prevede “con alta probabilità” che

gravi condizioni di ghiaccio persisteranno nella parte occidentale del Mare di Laptev e nella parte orientale del Mare della Siberia orientale

Le condizioni difficili sorgono a causa dello spessore del ghiaccio pluriennale. Il ghiaccio marino in queste aree persisteva già alla fine della stagione di scioglimento della scorsa estate e successivamente si è trasformato in ghiaccio di due anni: un serio problema per la navigazione rispetto al ghiaccio del primo anno più sottile e più debole.

Oltre al ghiaccio di due anni che si è formato all’inizio dell’autunno 2022, ha iniziato a consolidarsi il ghiaccio del primo anno che ora ha uno spessore di oltre 1 metro.

Le condizioni del ghiaccio nelle acque del Mare di Laptev e specialmente nel Mare della Siberia orientale sono spesso le più difficili nei mesi invernali. Se la navigazione durante tutto l’anno sulle sezioni occidentali della rotta nei mari di Kara e Chukchi è stata possibile per molti anni, la navigazione invernale sulle sezioni orientali rimane difficile anche con l’aiuto di rompighiaccio nucleari.

Pertanto, tra gennaio e maggio, solo un numero molto limitato di navi mercantili, principalmente petrolio e gas, ha navigato in queste aree.

Mentre si prevede che le condizioni a est rimarranno difficili, l’Istituto specifica che c’è meno ghiaccio del solito nei mari di Kara e Chukchi, creando condizioni favorevoli per la navigazione. Il ghiaccio più sottile del primo anno consentirà una transizione anticipata alla navigazione estiva per le navi cisterna di gas naturale liquefatto (GNL) e le petroliere da Yamal e dalla penisola di Gydan dirette in Europa.

