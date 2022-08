Occhiali smart che scattano foto e girano video: conviene acquistarli?

Dal connubio di due società che guardano al futuro – come Meta e EssilorLuxottica – sono nati degli occhiali da sole e da vista smart che scattano foto e girano video. Si tratta sempre dello storico marchio Ray-Ban, come noto rilevato dalla Luxottica del recentemente scomparso Leonardo Del Vecchio vent’anni fa. Occhiali da sole che, oltre alla straordinaria tecnologia che portano in dose, mirano ad adattarsi anche ad ogni look.

Vediamo come funzionano gli occhiali da sole smart Ray-Ban che scattano foto, il prezzo e se conviene davvero acquistarli.

Come funzionano occhiali smart Ray-Ban che scattano foto e girano video

Come riportato sul sito ufficiale di EssilorLuxottica, si tratta dei nuovi Ray-Ban Stories. Occhiali da sole che integrano una dual camera da 5 MP con funzionalità foto e video, auricolari open-ear molto discreti e un sistema audio composto da tre microfoni per in grado di riprodurre suoni e voce in alta qualità durante le telefonate e i video.

Si tratta anche di occhiali molto leggeri, visto che pesano solo 5 grammi in più rispetto ai normali Ray-Ban Wayfarer.

Dunque, tanta tecnologia concentrata in un occhiale da sole o da vista, in un’epoca nella quale tendiamo a fotografare e filmare ogni momento della nostra vita. Dall’ordinario quotidiano ad un viaggio in una meta remota. Spinti dai Social e dalla loro straordinaria tentazione di condividere momenti ed opinioni con il mondo.

Per metterli in funzione, basta dare un comando a voce, quindi non occorre premere nulla. Un po’ come facciamo con Alexa di Amazon.

Occhiali smart Ray-Ban che scattano foto e girano video: modelli disponibili

Oltre al modello Wayfarer, Ray-Ban Stories sono disponibili anche in altre due iconiche versioni: il leggendario modello Round, che vanta uno stile rétro, e i mitici Meteor.

E’ possibile poi personalizzare lo stile scegliendo tra vari tipi di lenti:

da sole

da vista

polarizzate

sfumate

Transitions (qui ho spiegato il funzionamento)

neutre

Dove acquistare occhiali smart Ray-Ban

Gli occhiali smart che scattano foto e girano video sono disponibili presso gli store Ray-Ban e sul sito ray-ban.com, nei seguenti paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Australia, Irlanda e in Canada. Nonché presso alcuni punti vendita Luxottica selezionati come Sunglass Hut, LensCrafters, OPSM, David Clulow e Salmoiraghi & Viganò.

Ray-Ban stories su Amazon prezzo

Attualmente non è possibile acquistare gli occhiali smart Ray-Ban su Amazon, come invece accade per altri modelli. Vedremo se approderanno in futuro.

Quanto costano occhiali smart che scattano foto e girano video?

Quanto costano i Ray-Ban stories? Al momento della scrittura, il prezzo sul sito è di 329 euro in tutte le versioni. Da aggiungere le eventuali spese di spedizione. Il prezzo negli altri negozi dovrebbe essere lo stesso (abbiamo provato Sarmoiraghi & Viganò).

Conviene acquistare occhiali smart che scattano foto e girano video?

Per gli amanti della tecnologia e delle novità in generale, oltre che di un marchio iconico come Ray-Ban, potrebbe essere un’ottima occasione di possedere un prodotto esclusivo e particolare. Certo, occorre fare anche i conti con la propria tasca, visto che costano più di 300 euro. Sebbene ormai soluzioni come Scalapay (che ho spiegato qui) o PayPal consentono di rateizzare gli acquisti in 3 comode rate.

Certo, occorre vedere se ci soddisfa la riuscita e la qualità del risultato finale, a sicuramente parliamo di un prodotto destinato in futuro ad essere molto diffuso. Proprio per i motivi detti in precedenza.

Dunque, ciascuno farà le proprie valutazioni finali in base alle proprie possibilità economiche e l’utilizzo finale che ne fa.

Occhiali smart Ray-Ban stories opinioni e recensioni

Per le valutazioni tecniche, lascio di seguito alcuni video recensioni su Youtube. Riguardo chi già li ha acquistati, su Google la valutazione media è di 4 stelle. Quindi tutto sommato buona.

Occhiali smart recensione Andrea Galeazzi

Recensione TechDale

Ricevi news senza censure su Telegram