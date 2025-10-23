Occhiaie: colore cosa indica, come si eliminano e prevengono

Vediamo cosa indica il colore delle occhiaie, cosa le causa, come si prevengono e come si possono eliminare.

Le occhiaie sono un fattore antiestetico che compare sul viso, intorno agli occhi. Ora in maniera più evidente, ora meno. Il colorito varia in base alla causa e al colore della cute. Generalmente, va dal viola al blu scuro fino al nero. In taluni casi anche rosso e beige. Possono essere trattate con la cosmesi o con piccoli interventi estetici non invasivi.

Di seguito vediamo cosa provoca le occhiaie, cosa indica il colore, come si eliminano e come si prevengono.

Cosa provoca le occhiaie?

Le cause che provocano le occhiaie sono varie. Tra le principali:

Eccessiva pigmentazione (accumulo di melanina);

(accumulo di melanina); Emostasi (rallentamento del circolo sanguigno e linfatico);

(rallentamento del circolo sanguigno e linfatico); Invecchiamento (segni dell’età avanzata);

Eccessiva esposizione ai raggi UV ;

; Iperpigmentazione post-infiammatoria secondaria (conseguenza di una infiammazione locale);

(conseguenza di una infiammazione locale); Edema periorbitale (accumulo di liquido, il cosiddetto “effetto spugna“);

(accumulo di liquido, il cosiddetto “effetto spugna“); Lassità cutanea , causata dall’assottigliamento della pelle nella zona periorbitale e disidratazione;

, causata dall’assottigliamento della pelle nella zona periorbitale e disidratazione; Depressione causata dalla cosiddetta “lacrima di valle” (prolasso del grasso orbitale e la pelle sottile evidenziano ancor maggiormente l’occhiaia);

causata dalla cosiddetta “lacrima di valle” (prolasso del grasso orbitale e la pelle sottile evidenziano ancor maggiormente l’occhiaia); Errati stili di vita: abuso di fumo, alcol o cattiva alimentazione.

Colore delle occhiaie cosa indica?

Il colore delle occhiaie indica un tipo diverso di problematica e di causa. Ecco una sintesi:

Occhiaie di colore Marroni Beige cosa indicano

Causate dall’iperpigmentazione della zona perioculare. Fattori come l’esposizione prolungata al sole senza adeguata protezione UV possono accelerare questo processo. Possono essere anche indicatrici di una maggiore produzione di melanina.

Occhiaie di colore Viola Blu cosa indicano

Generalmente si tratta di alterazioni del microcircolo, rese evidenti dal fatto che in questa aerea la pelle è particolarmente sottile, rendendo più visibili i piccoli vasi sanguigni, soprattutto in persone con un colore della pelle chiaro. Tra le cause principali del fenomeno: la stanchezza, la mancanza di sonno o una dieta povera.

Occhiaie di colore rosso cosa indicano

In genere sono causate da infiammazioni o allergie. Si accompagnano ad altri sintomi come prurito, gonfiore o bruciore.

Occhiaie di colore nero cosa indicano

Si tratta delle occhiaie più evidenti. In genere, sono sintomo di profonda stanchezza o di stress cronico. Tuttavia, potrebbero anche indicare problematiche mediche, come insufficienza renale, anemia, problemi alla tiroide o disidratazione severa. Possono anche essere causate da cattivi stili di vita, come abuso di alcol, droghe, fumo o a una alimentazione errata.

Cosa significa avere le occhiaie nere?

Le occhiaie particolarmente scure sono quelle che creano maggiore allarmismo nelle persone. Vediamo quali sono i principali fattori che possono causarle:

Fattori genetici : talvolta possono essere causate da semplici tratti ereditari, come la sottigliezza della pelle perioculare, dunque si tratta di un banale inestetismo;

: talvolta possono essere causate da semplici tratti ereditari, come la sottigliezza della pelle perioculare, dunque si tratta di un banale inestetismo; Invecchiamento : invecchiando si perde collagene e la pelle si dirada, pertanto i vasi sanguigni diventano più visibili. Anche qui parliamo di un fattore squisitamente estetico;

: invecchiando si perde collagene e la pelle si dirada, pertanto i vasi sanguigni diventano più visibili. Anche qui parliamo di un fattore squisitamente estetico; Ore di sonno non sufficienti : dormire poco genera un pallore della pelle, il che rende più evidenti i vasi sanguigni. Il sonno notturno è fondamentale per svolgere la propria vita in maniera adeguata durante le ore diurne e dormire di giorno non è la stessa cosa;

: dormire poco genera un pallore della pelle, il che rende più evidenti i vasi sanguigni. Il sonno notturno è fondamentale per svolgere la propria vita in maniera adeguata durante le ore diurne e dormire di giorno non è la stessa cosa; Stile di vita errato : abusare di alcol o fumo, ma anche una vita particolarmente stressata o una dieta non equilibrata comportano un deterioramento della salute della pelle;

: abusare di alcol o fumo, ma anche una vita particolarmente stressata o una dieta non equilibrata comportano un deterioramento della salute della pelle; Iperpigmentazione : eccessivo accumulo di melanina sotto gli occhi;

: eccessivo accumulo di melanina sotto gli occhi; Fragilità capillare : problemi con la circolazione o la fragilità dei vasi sanguigni;

: problemi con la circolazione o la fragilità dei vasi sanguigni; Strofinamento degli occhi : questa azione può danneggiare i vasi sanguigni;

: questa azione può danneggiare i vasi sanguigni; Affaticamento oculare : una delle cause più diffuse, soprattutto con l’avvento dei Pc prima e dei telefoni poi. Ma anche l’abuso di televisione è una causa comune;

: una delle cause più diffuse, soprattutto con l’avvento dei Pc prima e dei telefoni poi. Ma anche l’abuso di televisione è una causa comune; Disidratazione : non bere a sufficienza fa sì che la pelle sotto gli occhi si renda più opaca e scura;

: non bere a sufficienza fa sì che la pelle sotto gli occhi si renda più opaca e scura; Problema di salute: le occhiaie nere possono essere causate da problemi di salute soggiacenti, come anemia, problemi alla tiroide, allergie o infiammazioni locali. Dunque, occhiaie particolarmente scure potrebbero richiedere un’indagine.

Come prevenire le occhiaie?

Le occhiaie si possono prevenire adottando uno stile di vita corretto, evitando o riducendo il più possibile fumo e alcol. Occorre altresì idratare la pelle con prodotti adeguati, dormire per un quantitativo di ore adeguato (stimato in una media di 8 ore), adottare una dieta equilibrata, curare patologie soggiacenti, gestire lo stress, proteggersi dai raggi UV, evitare di strofinare gli occhi per non danneggiare i delicati vasi sanguigni sotto gli occhi.

Come eliminare le occhiaie?

Le occhiaie possono essere eliminate o ridotte con prodotti cosmetici creme, sieri, maschere e altri trattamenti specifici. In genere contenenti Acido Ialuronico. Ma anche trattamenti estetici non invasivi come laser CO2 o radiofrequenza. Occorre rivolgersi a specialisti esperti e qualificati, evitando ciarlatani e millantatori, che purtroppo sui Social proliferano.

Negli ultimi anni un ingrediente molto utilizzato è la Fospidina, un composto derivato dalla soia e dal guscio dei crostacei, capace di produrre collagene ed elastina. Occorre poi ingerire alimenti contenenti vitamine K e C, in grado di rinforzare il microcircolo e prevengono la formazione di coaguli nei capillari. Tali vitamine sono assumibili anche tramite integratori.

Infine, non bisogna utilizzare prodotti scadenti per truccarsi ed è opportuno struccarsi prima di andare a letto.

