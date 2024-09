Obesità: quali sono le strategie che si possono adottare?

L’obesità è una patologia caratterizzata dall’accumulo patologico di grasso corporeo. Scopriamo come si cura e si previene.

L’obesità è una patologia caratterizzata dall’accumulo patologico di grasso corporeo.

Come a molti è noto, e come chiaramente ribadito sul sito web dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), tale condizione rappresenta uno dei problemi di salute pubblica più importanti; la sua diffusione è in costante aumento, tant’è che spesso viene utilizzata l’espressione “epidemia globale”.

Per quanto l’obesità possa avere svariate cause, l’eccesso ponderale che caratterizza la malattia è spesso legato a un’alimentazione scorretta associata a uno stile di vita particolarmente sedentario; è comunque considerata una patologia dall’eziologia multifattoriale: ovvero è dovuta alla combinazione di più fattori, fra cui quelli genetici.

L’obesità non è una malattia da sottovalutare dato che è associata a un’importante riduzione dell’aspettativa di vita e rappresenta anche un importante fattore di rischio per lo sviluppo di diverse malattie croniche e non (ipertensione arteriosa, cardiopatie, epatopatie, diabete mellito, tumori ecc.).

Non si devono nemmeno sottovalutare gli aspetti psicologici legati a questa malattia, dal momento che chi soffre di obesità ha spesso un difficile rapporto con il proprio corpo e incontra diverse difficoltà anche nelle varie attività che caratterizzano la vita quotidiana.

Se soffri di questa malattia, inizia il tuo percorso presso un centro per l’obesità dove figure mediche specialistiche possono seguirti e suggerirti tutte le strategie necessarie per raggiungere determinati obiettivi. Può essere un percorso lungo e non sempre facile, ma che può migliorare decisamente la tua salute generale e conseguentemente la tua qualità di vita.

Quando si può parlare di obesità?

È necessario distinguere la condizione di sovrappeso da quella di obesità; per quanto si tratti di due condizioni patologiche, l’obesità è decisamente più grave e, una volta instaurata, il trattamento è decisamente più complesso ed è molto difficile ottenere risultati concreti senza ricorrere alla chirurgia. Se invece ci si trova ancora in una condizione di sovrappeso, la prevenzione dell’obesità è ancora possibile tramite misure dietetiche.

Per poter parlare di obesità, l’indice di massa corporea (IMC o BMI, che sta per Body Mass Index) deve essere pari o superiore a 30. L’indice di massa corporea può essere facilmente calcolato dividendo il peso del soggetto (espresso in kg) per il quadrato dell’altezza espressa in metri. La formula è la seguente: IMC = kg/m2.

Si distinguono tre gradi di obesità: I (IMC da 30 a 34,99), II (IMC da 35 a 39,99) e III (IMC >40). Per esempio, un soggetto pesante 110 kg e alto 185 cm è un obeso di grado I (l’IMC corrisponde infatti a 32,14).

In rete è facile trovare siti dove sono presenti calcolatori online per verificare il proprio IMC in pochi secondi.

Come si cura l’obesità?

Quando ci troviamo di fronte a un caso di obesità di grado I, quindi con IMC compreso tra 30 e 34,99, è possibile intraprendere un percorso che comprende modifiche dello stile di vita, vale a dire un’alimentazione equilibrata associata a un’attività fisica la cui intensità dovrà essere indicata dagli specialisti che seguono il caso. È anche possibile che siano prescritti appositi farmaci.

Nel caso di soggetti affetti da obesità di grado 2 o 3, di norma, è consigliabile l’approccio chirurgico. Esistono diverse tecniche che possono essere utilizzate e sarà il chirurgo a decidere qual è quella più idonea al caso specifico.

Tra le varie possibilità si ricordano il palloncino intragastrico, il bendaggio gastrico regolabile, la sleeve gastrectomy (resezione gastrica verticale con tubulizzazione dello stomaco residuo), il bypass gastrico su ansa alla Roux, il bypass gastrico a unica anastomosi e le procedure endoscopiche endoluminali.

