Nutella vegana è davvero più Green? Cosa cambia davvero

Vediamo quali sono gli ingedienti della Nutella vegana e qual è il prezzo. E’ davvero così ecofriendly come dicono?

Ferrero cento ne pensa e cento ne fa. L’azienda piemontese praticamente ogni anno riesce ad immettere sul mercato prodotti nuovi, accattivanti, e quasi mai fallimentari. Ora ha lanciato la Nutella vegana in alcuni paesi, quali Italia, Francia e Belgio.

Offrendo così una versione più Green e Vegan del suo prodotto probabilmente più amato e conosciuto nel mondo. Eliminando contenuti di origine animale ma che abbia anche un minor impatto energetico e di emissioni di Co2 nell’aria.

Ma è davvero così? Vediamo cosa va e cosa non va nella Nutella Vegana.

Ingredienti della Nutella vegana

Ad analizzare la nuova versione del prodotto Ferrero è Pronto bolletta. Partendo dagli ingredienti, la differenza principale tra la versione tradizionale e quella vegana è l’assenza del latte vaccino.

Per la Nutella vegana, Ferrero ha infatti sostituito quest’ultimo con una combinazione di ceci e sciroppo di riso, al fine di garantire la medesima dolcezza e consistenza della versione tradizionale.

In sintesi, gli ingredienti della Nutella vegana sono:

Zucchero

Olio di palma

Nocciole (13%)

Cacao magro (7,4%)

Ceci

Sciroppo di riso in polvere

Emulsionanti: lecitine (soia)

Sale

Aromi

In questo modo, la Nutella vegana è anche commestibile per chi soffre di intolleranze alimentari, dato che mancano glutine e lattosio.

E’ davvero Green? Bene sul risparmio energetico, uguale sulle emissioni di Co2

Per quanto riguarda le emissioni di Co2 della Nutella vegana, praticamente la sostituzione del latte vaccino con ceci e riso non comporta particolari cambiamenti. Soprattutto per la presenza del riso, la cui produzione è particolarmente dispendiosa.

Ecco la tabella che raffronta le emissioni di questi ingredienti, formulata sempre da Pronto bolletta:

Praticamente parliamo di un risparmio di soli 0,30 kg di Co2.

Molto meglio per quanto riguarda il risparmio energetico, che è comunque positivo per l’ambiente, ma soprattutto per i costi dell’azienda. Parliamo di un risparmio di ben 20 volte.

Del resto, l’azienda ha già ridotto il consumo energetico del 15% tra il 2020 e il 2023, mediante uso di tecnologie avanzate e iniziative di sostenibilità nella produzione.

Quanto costa la Nutella vegana?

Infine, veniamo alla nota dolente del prezzo della Nutella vegana. Se il prezzo consigliato di un barattolo da 350g di Nutella classica è pari a €3,20, quello della Nutella vegana è di €4,49. Circa 1,20 euro in più!

Del resto, sappiamo bene che più un prodotto sia sostenibile ed efficiente in termini di processi produttivi, più costa. Come reagirà il mercato? Probabilmente ci sarà una spinta inziale del mercato, dovuto alla novità e alla curiosità, oltre alla ormai immancabile emulazione Social. Ma occorrerà vedere come saranno le vendite tra 6-8 mesi.

Sempre a proposito di Nutella, Qui abbiamo parlato della questione olio di palma.

