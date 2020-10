Nutella fondente, verità o bufala?

Nutella è una crema che ha segnato la merenda di almeno sei generazioni, avendo festeggiato i 50 anni qualche anno fa. Nata come crema artigianale per pochi intimi in quel di Piemonte (ad Alba) e diventata nel giro di poco tempo un marchio internazionale. Che ha reso il fondatore e i suoi eredi tra i più ricchi d’Italia.

La Nutella è stata spesso anche oggetto di critiche, poiché conterrebbe in quantità importanti l’Olio di palma. In questo articolo ho spiegato quando fa però realmente male. O perché dietro la sua produzione c’è un forte sfruttamento di manodopera.

In generale, la Nutella non piace a tutti. Soprattutto per il suo sapore particolarmente dolce, che la rende invece amatissima per altri.

In questi giorni, tra l’altro, sta girando sul web la notizia che sia stata lanciata sul mercato la versione Nutella fondente. Cosa c’è di vero?

Verità sulla Nutella fondente

Come riporta Bufale.net, sito dedito al fact checking, la Nutella fondente starebbe circolando nel Regno Unito e in Lussemburgo. Ma non si tratterebbe nemmeno di una versione fondente della famosa e imitatissima cioccolata spalmabile, quanto di una versione che vanta un concentrato di cacao più elevato. Il che, presumibilmente, la rende anche meno dolciastra della versione originale.

Inoltre, non è contemplato il lancio della presunta Nutella fondente, né in Italia, né in generale. Così come questa versione particolare. Del resto, capita spesso che i marchi lancino versioni geograficamente circoscritte. Magari per andare incontro alle abitudini della popolazione locale.

Dove trovare Nutella fondente

Comunque, se proprio volete provare questa versione della crema di origine piemontese, è possibile acquistarla sul sito Tesco. Dove vengono riportati anche tutti gli ingredienti che la compongono.