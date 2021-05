Nuovo Coronavirus trasmesso da cani scoperto in Malesia: quali rischi

C’è un nuovo Coronavirus trasmesso dai cani che spaventa. Come non bastasse il Covid-19 contro il quale stiamo ancora facendo i conti.

La nuova inquietante scoperta riguarda un tipo di virus capace di essere trasmesso dal cane agli esseri umani. A farla sono stati i ricercatori della università statunitense Duke University, pubblicandola sul portale web News medical life sciences.

Dunque, che oltre a suini, pipistrelli e polli, anche quelli che vengono considerati i migliori amici dell’uomo trasmettono forme di coronavirus?

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i rischi.

I ricercatori hanno scoperto il virus esaminando nel dettaglio le analisi cliniche fatte nel 2018 in Malesia su un bambino malato di polmonite. Se tutto fosse confermato, ci troveremmo ad avere a che fare con l’ottavo coronavirus fino ad oggi conosciuto capace di colpire esseri umani.

Il bambino infettato risiedeva nella zona di Sarawak, nella porzione orientale della Malesia, dove, segnalano i ricercatori della Duke University, esistono numerosi coronavirus canini che, evidentemente, sono in grado di attaccare l’uomo.

Il team nel 2020 ha sviluppato uno strumento diagnostico molecolare per rilevare la maggior parte dei coronavirus della famiglia Coronaviridae che include SARS-CoV-2, che causa COVID-19. segnali di coronavirus canini da otto persone ricoverate in ospedale con polmonite a Sarawak.

I ricercatori dello stato dell’Ohio, guidati da Anastasia N. Vlasova, hanno coltivato un virus da uno dei campioni clinici e attraverso un meticoloso processo di ricostruzione del genoma , sono stati in grado di identificarlo come un nuovo coronavirus canino.

Sarawak viene considerata quindi la nuova Wuhan, per capire le origini di questi molteplici e ad oggi sconosciuti microrganismi. D’altronde stiamo parlando di un’area equatoriale caratterizzata da una ricca biodiversità.

Questa scoperta lascia anche intendere che la trasmissione dei virus da animali ad esseri umani sta diventando anche più frequente:

Questi coronavirus sono in grado di passare agli esseri umani con più facilita di quanto sapessimo fino a questo momento. La maggior parte dei test diagnostici condotti in ospedale seleziona unicamente le tipologie di virus conosciute, ecco perché fin qui non abbiamo avuto dati su queste nuove forme