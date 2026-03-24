Un nuovo cemento consente alle case di raffreddarsi da sole

Scienziati dei materiali cinesi mettono a punto un materiale contenente ettringite in grado di riflettere la luce solare ed emettere calore

Con l’arrivo della primavera chi soffre il freddo tira un sospiro di sollievo, mentre chi non sopporta il caldo magari inizia già a pensare alla prossima estate, soprattutto in un mondo che continua a riscaldarsi col passare degli anni.

Certo, ormai i condizionatori sono diventati un elettrodomestico d’uso comune, perlomeno dalle nostre parti, ma il loro dispendio energetico è indubbiamente elevato — non sarebbe bello se le nostre case fossero capaci di raffreddarsi autonomamente nelle afose giornate d’agosto?

Il cemento che consente alle case di raffreddarsi al sole

Un gruppo di scienziati dei materiali facente capo alla Southeast University in Cina ha raggiunto esattamente questo risultato, sviluppando un nuovo tipo di cemento in grado di riflettere la luce e rilasciare calore invece di assorbirlo.

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