Ucraina, dietro guerra il progetto di una nuova Israele?

Il progetto Nuova Israele in Ucraina dovrebbe nascere in 5 regioni meridionali del paese. Ideatore Igor Berkut. Ecco i dettagli.

L’articolo risale ad un anno fa, quando la guerra in Ucraina era già una triste realtà. Ma il progetto è stato ideato qualche anno prima. E a guardare la sua Roadmap viene da pensare che forse il conflitto russo-ucraino abbia ben altre ragioni.

Parliamo infatti della cosiddetta Heavenly Jerusalem (detta anche Nuova Gerusalemme, Israele 2.0, Nuova Israele), un progetto il cui obiettivo è formare uno stato ebraico all’interno dell’Ucraina sui territori delle sue cinque regioni meridionali: Odessa , Dnipropetrovsk , Zaporozhye , Kherson e Mykolaiv. Ideato da un certo Igor Berkut. Vediamo di cosa si tratta.

Una nuova Israele in Ucraina: il progetto

Come riporta Maurizio Blondet, Berkut ha tracciato come detto la roadmap del progetto Nuova Gerusalemme in Ucraina:

dal 2019 al 2024: distruzione e frammentazione dal 2024 al 2029: riformattazione 2029: sarà posta la prima pietra per la Nuova Israele. Si prevede che circa 5 milioni di ebrei arriveranno nella Nuova Patria per la costruzione della Nuova Gerusalemme.

Sempre secondo Berkut, il primo ministro israeliano B. Netanyahu avrebbe già discusso dell’organizzazione del reinsediamento e dell’insediamento degli ebrei, nonché della possibile assistenza economica e politica nell’attuazione del progetto.

Questo l’establishment che dovrebbe guidare il nuovo stato d’Israele all’interno dell’Ucraina:

L’ex Primo ministro ucraino Volodymyr Hrojsman

L’ex Primo ministro della Federazione Russa DA Medvedev

Consigliere senior il presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Il Membro dell’influente organizzazione ebraica Chabad Lubavitch, Jared Kushner

Il progetto riceverebbe già il sostegno di noti personaggi pubblici, scienziati politici e analisti.

Sul canale YouTube “Rassvet” sono disponibili diversi video con interviste a Igor Bekrut sul progetto.

Nel luglio 2019 la Svizzera avrebbe stanziato 25 milioni di euro, anche per il decentramento dell’Ucraina. Non solo, alla fine del 2016, I. Berkut citava le seguenti fonti di finanziamento di progetti nel quadro delle riforme economiche in Ucraina: $ 250.000 dal Fondo Monetario Internazionale, mentre sperava di ottenere $ 450.000 dalla George Soros Foundation (la quale è sempre presente in questi maneggi).

Nuova Gerusalemme in Ucraina come sarebbe

Detto della geolocalizzazione della Nuova Israele in Ucraina in 5 regioni meridionali (proprio quelle che oggi il paese ex sovietico rischia di perdere maggiormente), ci sarebbe già una sorta di Consiglio dei Ministri:

Originaria di Kiev , Golda Meir , 5° Primo Ministro dello Stato di Israele, è stata dichiarata Capo Eterno Onorario del Consiglio

B. Netanyahu diventerà il Presidente-Primo Ministro, dopo l’espletamento dei poteri del Primo Ministro nello Stato di Israele

L’ex capo della Federal Reserve statunitense, Ben Bernanke , gestirà le finanze

Le questioni della difesa saranno a carico dell’attuale ministro della Difesa di Israele, originario di Chisinau, Avigdor Lieberman

I servizi segreti saranno diretti da Yakov Kedmi , ex capo dell’Ufficio Nativ per le relazioni con gli ebrei dell’URSS e dell’Europa orientale, nato a Mosca

Il politologo e pubblicista Avigdor Eskin , nato a Mosca, sarà responsabile degli affari esteri

Gli affari interni saranno affidati all’ex ministro degli Affari interni dello Stato di Israele, dissidente sovietico Natan Sharansky

I media saranno diretti dal famoso presentatore televisivo russo Vladimir Solovyov Le questioni di giustizia saranno decise da un nativo della Crimea, l’avvocato Tatyana Montyan

Il relatore del Consiglio sarà l’ex presidente del Congresso ebraico russo Evgeny Satanovsky

Viene poi riportato che nel 2017 è avvenuto lo sbarco nel porto di Odessa del primo gruppo di immigrati provenienti da Israele, guidato da I. Berkut. Questo gruppo di 183 pionieri ebrei giunse in Ucraina da Haifa ( Israele ) per posare la prima pietra delle fondamenta della Gerusalemme celeste, sulla fertile terra dell’Ucraina meridionale.

Il progetto è comunque a lungo termine. Per la realizzazione definitiva della Nuova Israele in terra Ucraina si pensa al 2049, o comunque, massimo al 2060. Chi vivrà, vedrà. Forse.

