Nonno di Hitler era ebreo? Lo studio che lo dimostrerebbe

Introduzione

Hanno scatenato aspre polemiche le parole di Sergej Viktorovič Lavrov, Ministro degli esteri russo ormai da anni, in collegamento su Rete4 nel programma Zona Bianca. Il quale aveva evocato una vecchia teoria: il fatto che il nonno di Hitler era ebreo.

Vladimir Putin, per spegnere le polemiche, ha anche telefonato al Primo ministro israeliano per scusarsi. Il quale ha accettato.

Tuttavia, non si tratterebbe proprio di una bufala e alcuni studi lo dimostrerebbero anche.

Nonno di Hitler era ebreo: lo studio

Jerusalem Post ne aveva già parlato nell’agosto 2019. L’articolo ricorda come la controversa teoria è stata dibattuta per decenni dagli storici, con molti che concordavano sul fatto che non ci fossero prove a sostegno di questa affermazione.

Tuttavia, uno studio dello psicologo e medico Leonard Sax ha gettato nuova luce a sostegno dell’affermazione che il padre del padre di Hitler avesse radici ebraiche. Lo studio, intitolato “Aus den Gemeinden von Burgenland: Rivisitare la questione del nonno paterno di Adolf Hitler“, pubblicato nell’attuale numero del Journal of European Studies, esamina le affermazioni dell’avvocato di Hitler Hans Frank, che avrebbe scoperto la verità.

Hitler chiese a Frank di esaminare l’affermazione nel 1930, dopo che suo nipote William Patrick Hitler minacciò di smascherare che il nonno del leader era ebreo. In un suo memoriale del 1946, pubblicata sette anni dopo la sua esecuzione durante il processo di Norimberga.

Frank ha affermato di aver scoperto prove nel 1930 che il nonno paterno di Hitler era un uomo ebreo che viveva a Graz, in Austria, nella casa dove lavorava la nonna di Hitler

e fu nel 1836 che la nonna di Hitler, Maria Anna Schicklgruber, rimase incinta, spiegò Sax.

Frank ha scritto nelle sue memorie di aver condotto un’indagine come richiesto da Hitler e di aver scoperto l’esistenza di una corrispondenza tra Maria Anna Schicklgruber – la nonna di Hitler – e un ebreo di nome Frankenberger che viveva a Graz. Secondo Frank, le lettere lasciavano intendere che il figlio diciannovenne di Frankenberger aveva messo incinta Maria Anna mentre lei lavorava in casa Frankenberger: …che il figlio illegittimo dello Schickelgruber [sic] era stato concepito in condizioni che richiedevano a Frankenberger di pagare alimenti

Sax scrive nello studio che, secondo le lettere nelle memorie di Frank,

Frankenberger Sr. ha inviato denaro per il mantenimento del bambino dall’infanzia fino al suo 14° compleanno”. “La motivazione del pagamento, secondo Frank, non era la carità, ma principalmente una preoccupazione per il coinvolgimento delle autorità: ‘L’ebreo ha pagato senza un ordine del tribunale, perché era preoccupato per l’esito di un’udienza in tribunale e la relativa pubblicità,’

affermano le lettere.

Tuttavia, Sax ha notato che l’accuratezza delle affermazioni di Frank e le sue memorie “sono state messe in dubbio“. Ha aggiunto che “le conoscenze contemporanee hanno ampiamente scontato le accuse di Frank riguardo a un possibile nonno ebreo per Adolf Hitler“.

Nonno di Hitler era ebreo? Le prove

Negli anni ’50, l’autore tedesco Nikolaus von Preradovich disse di aver dimostrato che “non c’erano ebrei a Graz prima del 1856“, rifiutando il racconto di Frank. Tuttavia, Sax ha spiegato nello studio di aver trovato prove contrarie negli archivi austriaci che c’era una comunità ebraica nella città austriaca prima del 1850 e ha evidenziato che Preradovich era un simpatizzante nazista, “che era offeso dall’idea che Adolf Hitler fosse un “Vierteljude (un ebreo per un quarto).”

Secondo l’articolo di Sax

vengono presentate prove che in realtà esisteva eine kleine, nun angesiedelte Gemeinde – ‘una piccola comunità ora stabilita’ – di ebrei che vivevano a Graz prima del 1850

Sax si riferisce anche a Emanuel Mendel Baumgarten, eletto nel consiglio municipale di Vienna nel 1861, “uno dei primi ebrei a detenere tale onore. “Nel 1884 scrisse un libro intitolato… Gli ebrei in Stiria: uno schizzo storico”, in cui afferma che “nel settembre 1856, lui e diversi colleghi ebrei si incontrarono con Michael Graf von Strassoldo, che a quel tempo deteneva il carica di governatore della provincia della Stiria. “Baumgarten e i suoi colleghi hanno presentato una petizione a Strassoldo per revocare le restrizioni sugli ebrei residenti in Stiria“, ha spiegato Sax.

Baumgarten ha citato una lettera ai sindaci locali della Stiria in cui si rilevava “che gli ebrei soggiornano a lungo nei distretti locali e si stabiliscono da molto tempo“. Sax continua dicendo che il registro ufficiale degli ebrei a Graz

sembra essere stato lanciato in seguito a questo incontro. Pertanto, l’istituzione nel 1856 di un registro comunitario degli ebrei a Graz non sembra essere stato un primo passo nella fondazione della comunità ebraica nel 16 Graz, come ipotizzava Nikolaus von Preradovich, ma piuttosto il riconoscimento di una comunità già esistente

ha sottolineato.

Secondo una dichiarazione che accompagna lo studio,

Sax [anche] presenta prove schiaccianti che Preradovich fosse un simpatizzante nazista. Il documento di Sax mostra che l’attuale consenso si basa su una bugia. Frank, non Preradovich, diceva la verità. Il nonno di Adolf Hitler era ebreo. Ha aggiunto che “nessuno studio attuale indipendente ha confermato la congettura di Preradovich

Non solo nonno ebreo: Hitler avrebbe anche origini africane

Ma History aggiunge un altro tassello alla questione, ancora più sorprendente. Come il fatto che il padre biologico di Alois era anche il nonno della madre di Hitler, Klara Pözl, rendendo il piccolo Adolf il prodotto di un matrimonio incestuoso.

Per svelare il mistero delle radici del Fuhrer, il giornalista belga Jean-Paul Mulders ha collaborato con Marc Vermeeren, uno storico che ha scritto molto su Hitler e i suoi antenati. Il duo ha raccolto campioni di saliva da 39 dei parenti viventi del famigerato dittatore, tra cui un pronipote, Alexander Stuart-Houston, che vive a New York, e un cugino austriaco identificato solo come “Norbert H“.

Sono stati quindi condotti test per rivelare i principali aplogruppi dei campioni, che sono insiemi di cromosomi che i genetisti usano per definire popolazioni specifiche. Scrivendo sulla rivista in lingua fiamminga Knack, Mulders ha riferito che l’aplogruppo più dominante dei parenti, noto come E1b1b, è raro negli europei occidentali ma comune tra i nordafricani e in particolare le tribù berbere del Marocco, Algeria, Libia e Tunisia. È anche uno dei principali lignaggi fondatori della popolazione ebraica, presente nel 18-20% degli ebrei ashkenaziti e nell’8,6-30% degli ebrei sefarditi.

In altre parole, l’albero genealogico di Hitler potrebbe aver incluso antenati ebrei e africani. La tragica ironia della scoperta, ovviamente, è che il regime nazista di Hitler spazzò via sistematicamente circa due terzi della popolazione ebraica europea tra il 1933 e il 1945. Le persone di origine africana erano anche considerate nemiche degli ariani, la cui presunta purezza e superiorità razziale erano al centro della retorica letale dell’autore del “Mein Kampf”.

Come ha scritto Mulders nell’articolo di Knack, “Si può dire da questo postulato che Hitler fosse imparentato con persone che disprezzava“. Come parte della sua continua ricerca per definire l’eredità del Fuhrer, Knack spera di condurre test del DNA su un frammento di mascella e un pezzo di stoffa macchiato di sangue recuperati dal bunker di Berlino dove Hitler si sarebbe suicidato. Il governo russo ha conservato questi manufatti nei suoi archivi dal 1948 e continua a garantirne l’autenticità nonostante uno studio contraddittorio del 2009 condotto da scienziati americani.

Dalla pubblicazione dell’articolo di Knack il 18 agosto 2010, gli accademici si sono affrettati a sottolineare che questo non significa necessariamente che l’uomo che ha ispirato l’Olocausto fosse ebreo, africano o una combinazione dei due. L’aplogruppo E1b1b funziona in altri gruppi etnici, ad esempio, e l’analisi del DNA rimane una scienza inesatta.

Ma una cosa sui risultati di questo studio è certa, come ha osservato Ronny Decorte, un genetista intervistato da Knack: “Hitler non sarebbe stato contento“.

Su Hitler si sono prodotte tante altre speculazioni. Tra cui quella che sarebbe ancora vivo, ne ho parlato in questo articolo.