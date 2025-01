Nonna IA salverà gli anziani dalle truffe: come funziona e quanto costa

Ecco come funziona Nonna IA e quanto costa. Inoltre, vedremo quando arriva in Italia e se conviene installarlo.

Le truffe agli anziani sono una vera piaga sociale. I numeri sono inquietanti: per il solo 2023, secondo i dati diramati dalla Polizia Postale, sono stati oltre 25 mila casi segnalati per danni economici di oltre 30 milioni di euro, con un aumento di quasi la metà rispetto all’anno precedente (+45%).

Non solo, alla recrudescenza del fenomeno non corrisponde una parallela crescita delle denunce. Anzi. Meno di 2 truffe su 10 sono state segnalate. Spesso infatti, chi subisce una truffa, se ne vergogna e preferisce chiudersi in un morboso silenzio. Che sfocia anche in depressione e ulteriore isolamento. Decadimenti psicologici che per un anziano possono risultare letali.

Per fortuna, l’Intelligenza artificiale può correre in soccorso agli anziani soli, almeno per quanto riguarda le truffe telefoniche (quando il truffatore chiama spacciandosi per un caro del povero malcapitato di turno, chiedendogli dei soldi con urgenza per la risoluzione di un problema urgente) con il lancio di Nonna IA, un esperimento già riuscito in Gran Bretagna e che dovrebbe arrivare in Italia nel corso di quest’anno.

Vediamo come funziona Nonna IA, quanto costa e quando arriva in Italia.

Nonna IA come funziona

Ce lo spiega il sito specializzato in tecnologia e ditail Gex.it. In sostanza, Nonna IA è un software che si installa facilmente sul telefono, sviluppato da ricercatori britannici. In pratica, utilizza algoritmi di intelligenza artificiale avanzati per monitorare le chiamate in tempo reale.

Ha dunque un avanzato sistema di rilevamento, in grado di analizzare pattern vocali sospetti e identificare parole chiave associate alle truffe. Ancora, monitora la durata e frequenza delle chiamate, rilevando toni manipolativi o pressanti.

Il vantaggio è che consente un prezioso intervento immediato, con tanto di interruzione automatica delle chiamate sospette e Alert istantanei ai familiari. Inoltre, registra le conversazioni sospette e le segnala alle autorità competenti.

I vantaggi di utilizzare Nonna IA

Ecco i principali vantaggi di utilizzare Nonna IA per istituzioni, familiari delle potenziali vittime e, ovviamente, per glia anziani che vivono da soli.

Vantaggi per le istituzioni e i familiari delle vittime

Monitoraggio della persona anziana 24/7 senza invasività e senza farla sentire controllata e non più indipendente;

Gestione automatica delle minacce, senza che sia richiesto alcun gesto o azione alla persona potenziale vittima;

Reportistica dettagliata per i familiari;

Integrazione con sistemi di emergenza per un intervento repentino e risolutivo del fenomeno.

Vantaggi per gli anziani

Questi invece i vantaggi per gli anziani:

Riduzione dell’ansia da chiamate, possono così rispondere con più tranquillità sapendo che c’è una tecnologia che li tutela;

Maggiore sicurezza percepita per chi vive da sol*;

Mantenimento dell’autonomia;

Miglioramento delle relazioni con i familiari.

Conviene installare Nonna IA?

Nonna IA sembra funzionare davvero, almeno in Gran Bretagna e stando ai numeri diffusi dai suoi ideatori.

Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa ideata sempre da Gex.it:

Fonte: https://gex.it/nonna-ia-protegge-anziani-truffe-telefoniche/

Altri numeri positivi legati al servizio:

3.000 anziani protetti;

850 truffe sventate;

€1.2M risparmiati;

95% di gradimento del servizio.

Quanto costa Nonna IA?

Il sistema prevede tre differenti tariffe con servizi crescenti. Ecco a oggi quanto costa Nonna IA:

Piano Base: €9.99 al mese, Monitoraggio base delle telefonate; Piano Standard: €14.99 al mese, oltre al monitoraggio delle telefonate, offre anche un prezioso servizio di Alert familiari; Piano Premium: €19.99 al mese, Protezione completa, dunque anche con collegamento alle autorità competenti.

Nonna IA quando arriva in Italia

L’introduzione di Nonna IA in Italia dovrebbe verificarsi nel biennio 2025-26, suddivisa in 2 step:

Step 1 (nel corso del 2025)

Adattamento al contesto italiano del servizio;

Test pilota in aree selezionate;

Formazione operatori locali che saranno collegati al servizio;

Raccolta dati preliminari.

Step 2 (verso fine 2025 e per tutto il 2026)

Espansione del servizio su scala nazionale;

Integrazione con le forze dell’ordine per garantire un pronto intervento e la prevenzione;

Personalizzazione con i dialetti regionali, per rendere le conversazioni ancora più veritiere;

Network di protezione completo.

