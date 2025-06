Da Pelé a Chinaglia: la favola dorata dei New York Cosmos

Ripercorriamo la storia del New York Cosmos, società americana che negli anni ’70 acquistò vari campioni per poi fallire nel 1985.

Prima l’America, poi la Cina, oggi l’Arabia. Il calcio ha vissuto diversi Helldorado, durati generalmente pochi anni. Come accade a tutte le bolle speculative, pronte ad esplodere prima o poi, cosa che irrimediabilmente accade. Dopo aver visto la storia della Pro Vercelli, qui ci occhiamo dei New York Cosmos, società americana fondata nel 1970, che riuscì a portare alla propria corte tante stelle del calcio. Per poi chiudere i battenti nel 1985, dopo un periodo di lento declino.

La storia gloriosa del New York Cosmos

Come racconta Il Giornale, a dare vita al progetto furono 2 fratelli turco-statunitensi: Ahmet Ertegün e Nesuhi Ertegün, proprietari dell’ etichetta discografica Atlantic Records. I quali trovarono un lauto appoggio da un altro Paperone dell’epoca, Steve Ross, a sua volta co-Ceo dal 1969 al 1972 di un gigantesco gruppo editoriale tedesco: la Warner Communications.

Sognavano di creare un club che portasse nella “Grande mela” i grandi nomi del calcio. E fungesse da traino per la diffusione del calcio in un paese che lo amava ancora poco. Pensarono così di portare sotto l’ombra delle due torri gemelle un nome altisonante: quello di Pelé. Il quale all’epoca aveva già 35 anni, considerati in quel periodo troppi per giocare ancora a certi livelli, pure per lui.

Pelé accetta subito, sia perché sa di essere al tramonto, sia perché è stato di recente vittima di una truffa finanziaria pesante. Come capita spesso a chi viene dal nulla e si ritrova ricoperto di denaro. Il contratto è del resto allettante: 4 milioni e mezzo di dollari l’anno per tre stagioni, oltre alla possibilità di diventare successivamente testimonial.

Pelé, ricercato ancora dai grandi club europei, commenterà quella scelta:

In Italia e in Spagna avrei potuto vincere un altro campionato, ma qui posso conquistare un intero Paese

La scelta dei colori sociali sembra essere stata fatta per convincerlo a mettere da parte la tipica saudade brasiliana: il verde e l’oro, che poi però diventeranno bianco.

Pelé sarà solo il primo di una lunga serie: a New York sbarcheranno altri big come il connazionale Carlos Alberto (terzino destro, altro protagonista del grande Brasile), Beckenbauer, Neeskens, Vladislav Bogićević e gli italiani Giorgio Chinaglia (bomber della Lazio che Rino Gaetano sognava al Frosinone) e Giuseppe Wilson (italo-inglese, vissuto però prevalentemente in Italia).

A parte i soldi e la vita di lusso (si spostano in limousine o jet, abitano in attici con vista Central Park, fanno shopping sulla Fifth Avenue), ciò che affascina quei campioni ormai al tramonto è il glamour e la vita mondana newyorkese degli anni ’70: frequentano i salotti buoni, Andy Warhol li fotografa, Mick Jagger fa tardi con loro, Steve Ross – il boss della Warner – li tratta come divi di Hollywood. Roba che in patria si sarebbero solo sognati.

Tutto però esplode presto

Quel castello dorato senza solide basi era però destinato a crollare presto. Tutto iniziò a finire dove era cominciato: nel 1977 Pelé si ritira e con lui a poco a poco se ne vanno tutti i campioni. Inoltre, la NASL – il campionato americano – non riesce a fare il salto di qualità e nessun’altra società fece lo stesso dei New York Cosmos.

I tempi non erano ancora maturi per far piacere il calcio agli americani. La società chiuderà i battenti nel 1985, per poi tornare, piuttosto ridimensionata nel 2013.

L’America proverà a rinnamorarsi del calcio coi mondiali del ’94, ma anche qui, a festa finita, resterà ben poco.

