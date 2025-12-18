Neve artificiale: quanto costa e conseguenze sull’ambiente

Vediamo quanto costa produrre neve artificiale, quali effetti ha sull’ambiente e quali sono le migliori alternative.

La neve artificiale si sta imponendo sempre più come palliativo ai cambiamenti climatici per salvare la stagione invernale per gli impianti sciistici. Ma quanto costa e quali sono le conseguenze che provoca sull’ambiente?

Quanto costa la neve artificiale?

Per produrre neve artificiale, secondo le ultime stime, servono tra 1.000 e 3.000 litri d’acqua. Il tutto, per coprire un solo metro quadrato di pista. Non mancano poi ovviamente i costi energetici, dato che i cannoni utilizzati per “sparare” richiedono, come immaginabile, grandi quantità di elettricità per comprimere aria e acqua e trasformale magicamente in neve artificiale.

E così, un impianto di medie dimensioni può arrivare a consumare energia elettrica quanto un piccolo paese. In generale, occorrono tra i 10.000 e gli oltre 100.000 euro a stagione, molto dipende dall’estensione delle piste e quindi dalla superficie da coprire con la neve finta.

A pesare molto, inutile dirlo, il costo dell’energia elettrica in kWh, che in Italia si attesta attorno a 0,28 euro/kWh per il cliente domestico tipo, mentre il prezzo medio all’ingrosso (PUN Index GME) oscilla intorno a 0,12 euro/kWh.

Danni per l’ambiente provocati dalla neve artificiale

L’impatto ambientale della neve artificiale è piuttosto notevole. Parliamo infatti di un grande quantitativo di acqua richiesta (tra 1.000 e 3.000 litri) ma anche notevoli emissioni di CO₂ legate alla produzione e al trasporto.

Inoltre, l’innevamento artificiale modifica il microclima locale e altera il suolo, rendendolo più compatto e meno fertile. La neve prodotta artificialmente, infatti, è più densa e si scioglie più lentamente.

Per capire quanto gas e luce occorrono a un impianto sciistico, basta solo dire che l’utilizzo medio di luce per una famiglia tipo è di circa 2.700 kWh all’anno, mentre il consumo medio di gas domestico si aggira intorno a 1.100 metri cubi (Smc) all’anno. Prendete questi dati e moltiplicateli per le esigenze di un impianto.

Migliori alternative alla neve artificiale

L’alternativa migliore alla neve artificiale è quella di ridefinire il turismo montano, il quale deve essere sempre meno incentrato sulla stagione sciistica e sempre più su un turismo che coinvolga le “4 stagioni“.

La montagna può essere un luogo piacevole anche d’estate, in autunno o in primavera, attraverso la riscoperta di borghi e comunità montane da visitare ed esplorare, ma anche di escursioni. Dunque, un mix di cultura e benessere immersi nella natura.

Fonte: Papernest

- / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità