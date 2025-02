Vediamo come diventare neurologo, cosa fa, i requisiti, dove lavora, lo stipendio.

Il Neurologo è un medico specializzato in neurologia, la branca della medicina che si occupa specificamente dei disturbi del sistema nervoso. Proprio perché ha a che fare con il cervello e la mente, ad oggi ancora non totalmente esplorato e sempre oggetto di nuove ricerche, si tratta di un ambito in continua evoluzione.

Inoltre, le malattie mentali purtroppo sono molto diffuse, in modo anche trasversale dal punto di vista anagrafico, sociale e di genere, oltre che varie. Dunque, si tratta di una figura professionale molto richiesta e con tanti sbocchi, nel pubblico e nel privato.

Per diventare neurologo serve una lunga formazione e continui aggiornamenti, quindi una certa predisposizione allo studio e alla conoscenza.

Vediamo di seguito come si diventa neurologo, quali sono i requisiti, quanto guadagna, quali sono gli sbocchi lavorativi principali.

Come si diventa neurologo

Per diventare neurologo occorre conseguire innanzitutto la laurea in Medicina e chirurgia. Si tratta di un corso di studi lungo e impegnativo, che prevede una parte teorica e una parte pratica tramite tirocini. La durata totale è di 6 anni (se tutto fila liscio, ovviamente), durante i quali si studieranno le seguenti materie:

anatomia

biochimica

genetica

fisiologia

medicina generale

Al momento della scrittura, invece risulta abolito l’esame di Stato. E’ da valutare invece la necessità o meno di eseguire un test.

Ma il percorso formativo per diventare neurologo non finisce qui. Infatti, occorre iscriversi a una scuola di specializzazione in Neurologia, che a sua volta dura altri 4 anni. Previo però superamento di un test scritto. Ogni scuola prevede una propria specializzazione, da scegliere tra, per esempio:

neurofisiologia

neuropatologia

neuroanatomia

neuroimmunologia

E’ prevista però una parte uguale per tutte, definita in gergo “tronco comune“.

Quale laurea serve per diventare neurologo?

La laurea per diventare neurologo è quella in Medicina e Chirurgia, alla quale poi va aggiunto un corso di specializzazione in Neurologia.

Quanti anni ci vogliono per diventare neurologo?

Il percorso di studi per diventare neurologo dura in totale 10 anni (6 anni di laurea + 4 anni di scuola di specializzazione). Tuttavia, la formazione non si ferma qui. Perché viene richiesto aggiornamento continuo in itinere.

Cosa fa il neurologo?

Queste sono le principali capacità che un neurologo acquisisce dopo il percorso di studi:

individuare e trattare i sintomi con cui si manifestano le malattie del sistema nervoso;

riconoscere e trattare i disturbi neurologici che si manifestano durante l’età dello sviluppo;

curare i malati neurologici o individui affetti da complicanze a livello neurologico;

curare problematiche neurologiche sopraggiunte in seguito a traumi (incidenti, cadute, infortuni, ecc.) o eventi clinici severi (ischemie, ictus, coma, ecc.);

prescrivere farmaci o intervenire chirurgicamente;

fornire consulenza presso case farmaceutiche per la nascita di nuovi e più efficaci farmaci;

svolgere lavoro accademico, come docente o ricercatore.

Può confrontarsi con diverse aree che compongono il sistema nervoso, quali:

sistema nervoso centrale (cervello, cervelletto, midollo spinale e tronco encefalico); sistema nervoso periferico somatico (plessi e tronchi nervosi, gangli e radici spinali); sistema nervoso periferico autonomo (plessi intraviscerali ed extraviscerali, gangli simpatici e parasimpatici).

Requisiti per diventare neurologo

Per svolgere la professione di neurologo occorre in primis una predisposizione allo studio e la volontà di aggiornarsi costantemente. Serve poi capacità di ascolto, problem solving, capacità di lavorare in team e di concerto con altre figure mediche.

Quanto guadagna un neurologo? Lo stipendio

Lo stipendio di un neurologo varia in base a diversi fattori: l’ambito in cui lavora, gli anni di esperienza, la o le specializzazioni vantate, il numero di pazienti, ecc.

Le cifre che circolano sul web sono ovviamente da prendere come indicative. Il portale Jooble, per esempio, parla di un guadagno medio annuo di 41.677 €, con una retribuzione media mensile di 3.473 € al mese.

Sbocchi lavorativi per un neurologo

Gli sbocchi lavorativi per un neurologo sono diversi. Può lavorare in strutture pubbliche o private (grandi nosocomi, cliniche private, ASL, centri di cura per le malattie neurologiche, ecc.).

Può svolgere lavoro come ricercatore in ambito accademico e/o intraprendere la carriera di docente presso le università o le scuole di specializzazione.

Può anche avviare uno studio privato, rispettando le leggi vigenti in materia di compatibilità con un eventuale impiego pubblico e adibendo uno studio che rispetti la normativa igienico-sanitaria e in termini di sicurezza. Valutando anche se occorra aprire una Partita Iva.

Può anche svolgere un lavoro di consulenza presso le case farmaceutiche che ideano e producono farmaci destinati alla cura e alla prevenzione delle malattie e delle patologie neurologiche.

Dunque, da ciò si evince quanto lo stipendio di un neurologo possa variare molto.

Conclusioni

