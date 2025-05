Netflix, se hai questo televisore non potrai guardarlo più

Netflix ha interrotto il supporto ai televisori più vecchi che non sono in grado di supportare il “codec AV1”.

Netflix è una delle piattaforme di video streaming più popolari, che ha registrato una impennata di utenti iscritti tra il 2020 e il 2023, per poi subire una leggera flessione, anche in borsa, che ha portato la società subito a prendere provvedimenti in termini di costi e regole per gli abbonati.

Le ragioni del successo sono presto dette: propone continuamente serie tv con una qualità media piuttosto alta, oltre che un’ottima qualità del servizio.

A partire dal 3 giugno, però, su alcuni televisori non sarà più visibile. Vediamo quali.

Netflix non più visibile sugli Amazon fire tv

Come riporta Il Giornale, si tratta dei modelli Amazon Fire TV lanciati sul mercato nel 2014 o negli anni precedenti. Si tratta, come ha spiegato Lurey Ridings a The Verge, dei modelli di prima generazione di Fire TV, Fire TV Stick e Fire TV Stick con telecomando vocale.

Il motivo? I dispositivi più vecchi non sono in grado di supportare il “codec AV1” più moderno che l’azienda utilizza dal 2021. Molto importante per una migliore fruizione dei video. Per fortuna, si tratta di un numero molto ristretto di clienti. Come per tutti le tecnologie, prima o poi viene a mancare l’aggiornamento garantito dall’azienda produttrice (vedi il caso di Windows 10).

Cosa fare se si possiede un Amazon fire tv?

La Ridings non ha escluso che potrebbero essere previsti degli sconti per quanti sono abbonati a Netflix e posseggono gli Amazon fire tv del 2014 o precedenti. Se dovete scegliere un nuovo smart tv, in un precedente articolo abbiamo parlato dei televisori LG e Samsung, per una guida consapevole all’acquisto.

