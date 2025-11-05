Neo, il primo domestico robot con intelligenza artificiale

Neo è un assistente umanoide che rispetto a modelli precedenti è anche capace di muoversi, osservare, imparare e percepire emozioni.

Neo è un assistente umanoide che rispetto a modelli precedenti di robot destinati all’uso domestico, è anche capace di muoversi, osservare e imparare. E’ infatti in grado di riconoscere oggetti, seguire comandi vocali e perfino anticipare quelle che potrebbero essere le necessità dell’utente. Ciò fa sì che possa muoversi con fluidità e precisione, ma non è tutto.

Se ciò sono in grado di farlo anche aspirapolveri senza fili, Neo è capace di afferrare oggetti e riordinare ambienti grazie a sensori ottici di ultima generazione e agli ultimi progressi dell’Intelligenza artificiale.

Come funziona Neo, primo domestico robot con IA

Come spiega Papernews, il software è stato sviluppato con OpenAI ed è dotato di un’interfaccia intuitiva. Neo invia dati ai server di controllo per migliorare le prestazioni, abituarsi alla routine della famiglia che lo ospita.

Oltre ad afferrare oggetti, scansare gli ostacoli e ricordarsi l’ordine delle stanze, Neo è anche capace di “comprendere” emozioni visive come stanchezza o frustrazione, così da offrire anche supporto psicologico alle persone.

Non manca poi la connessione con gli altri elettrodomestici smart presenti in casa.

E’ stato realizzato da 1X Technologies, la società norvegese sostenuta da OpenAI.

Solite preoccupazioni per la privacy

Certo, non manca qualche preoccupazione per la privacy, come per tutti gli elettrodomestici afferenti alla domotica. Ciò in quanto il robot IA immagazzina dati e li invia a centraline.

1X Technologies garantisce che ogni dispositivo rispetti gli standard GDPR e che nessuna informazione personale sarà condivisa senza consenso. Del resto, Neo è dotato di telecamere e microfoni. In casa abbiamo altre “spie“, come gli altoparlanti tipo Alexa o gli smart tv.

In fondo, abbiamo visto già qualcosa di simile nel film diretto e interpretato da Alberto Sordi: Io e Caterina, del lontano 1980…

