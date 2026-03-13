Pubblicità

La Nebulosa Uovo: spettacolo e mistero cosmico

Hubble immortala in tutto il suo splendore un raro esempio di nebulosa protoplanetaria, rivelando al contempo alcune sorprese

Quando una stella come il Sole termina la sua esistenza, espelle gli strati più esterni di gas e rivela il suo nucleo, denso e incandescente, che illumina il suddetto gas in espansione nello spazio, mettendo in risalto quella che, in maniera non troppo appropriata, chiamiamo nebulosa planetaria.

A circa 1000 anni luce da noi c’è però qualcosa di ancora più interessante e raro: una nebulosa protoplanetaria, ossia un oggetto che si trova nella breve fase — appena qualche millennio di anni, un battito di ciglia in termini astronomici — in cui una stella è in procinto di morire, ma il suo nucleo non è ancora esposto, né ha avuto tempo di generare rapidi venti in grado di rimodellare il gas tutt’intorno.

Cos’è la Nebulosa Uovo

Sto parlando della Nebulosa Uovo, situata nella costellazione del Cigno e grande “appena” mezzo anno luce da parte a parte, immortalata dal telescopio spaziale Hubble nella spettacolare immagine di copertina. Dopo esserci ripresi dalla meraviglia, non c’è un attimo da perdere: nella foto c’è tanto da analizzare e di certo non tutto è di immediata comprensione.

