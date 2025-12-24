Natuzzi lascia l’Italia e licenzia 500 persone

La storia di Natuzzi è iniziata negli anni ’50 diventando internazionale negli anni ’70. Ma dal 2000 è iniziata la crisi.

Sarà un Natale duro per i dipendenti dei 2 stabilimenti baresi di Natuzzi, azienda leader nel settore dell’arredamento, che ha presentato un piano industriale di rilancio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il piano prevede la chiusura di due dei suoi impianti in Italia, licenziando al contempo 497 persone. L’azienda pugliese è in crisi da almeno un ventennio, e di recente ha cercato anche la strada della Borsa, quotandosi a quella di New York. Non sono poi mancati tagli ai costi.

Ora il Ministero ha avviato un tavolo di trattative con l’azienda e i sindacati per trovare una soluzione congeniale per tutti. Natuzzi ha già due sedi all’estero, la Cina e la Romania.

Quali sedi Natuzzi chiudono

Le sedi Natuzzi pronte a chiudere i battenti saranno entrambi nella provincia di Bari:

Graviscella, ad Altamura; Jesce 2, a Santeremo.

Una crisi lunga un quarto di secolo

La storia di Natuzzi è iniziata nel 1959, quando Pasquale Natuzzi, a soli 19 anni, apre un laboratorio artigianale a Taranto (tre metri per tre) dove con tre collaboratori costruisce divani e poltrone per il mercato locale. Già a partire negli anni ’70 diventa di respiro internazionale, mentre con il Nuovo Millennio l’azienda comincia a dedicarsi al total living producendo non solo divani e poltrone in pelle, ma anche in tessuto, assieme a mobili per la zona giorno e notte. Anche per rispondere alle nuove sfide del mercato globale.

Ma le cose non vanno per il verso giusto e inizia la crisi. Proprio come per tutto l’artigianato italiano.

Ha accumulato aiuti da parte dello Stato per 35 milioni di euro, e chissà quanti debiti con i privati. Ha anche intrapreso la strada dell’appalto verso aziende “contoterziste”, società più piccole, spesso dislocate all’estero, come Cina e in Romania. Ma le perdite continuano ad accumularsi.

Nel 2025 Natuzzi ha registrato un passivo di 15,1 milioni di euro, in netto aumento dagli 11 milioni del 2024. Oltre agli esuberi, l’azienda sta già facendo largo impiego degli ammortizzatori sociali. Circa 1.800 dei suoi 3.200 dipendenti italiani sono in cassa integrazione.

