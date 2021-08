NASA rimanda ritorno sulla Luna: conferma che non ci siamo mai andati

Grossa delusione per gli amanti delle missioni spaziali: la NASA ha affermato che il ritorno (?) sulla Luna non arriverà prima del 2025. Causa il ritardo della realizzazione di tute spaziali di nuova generazione: le Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU).

Non certo una bella figura, in confronto alla Space economy incalzante, che vede contendersi paperoni come Jeff Bezos, Elon Musk o Richard Branson nella corsa allo Spazio. Tanto che lo stesso patron di Tesla, Musk, si è offerto di dare una mano alla NASA.

Il nuovo allunaggio, a distanza di 52 anni dal primo (vero o presunto) era previsto per il 2024.

Vediamo nel dettaglio i problemi sorti.

Come riporta Ansa, rispetto alla tabella di marcia si registrano circa 20 mesi di ritardo per quanto riguarda il design, la verifica e il test delle tute lunari. A dirlo è il rapporto dell’Ispettorato generale (Oig) della Nasa.

Il lavoro per queste nuove tute è iniziato 14 anni fa, ma nonostante un prototipo fosse pronto già dal 2019 e si siano spesi finora 420 milioni di dollari, le xEmu ad oggi non hanno ancora raggiunto gli standard di sicurezza necessari per essere utilizzate nello spazio.

Secondo l’ispettorato, le prime due tute non saranno pronte, nella migliore delle ipotesi, prima di aprile 2025. Il costo complessivo per le nuove tute è di oltre un miliardo di dollari.

Situazione paradossale, non credete? Ma come, gli Usa hanno portato 2 astronauti sulla Luna nel 1969, con tutte le tecnologie primitive di allora ed ora si pongono tutti questi problemi?!

Tutta acqua al mulino di quanti non hanno mai creduto al primo allunaggio. Ecco un documentario molto interessante che mette in risalto tante imbarazzanti approssimazioni di quella missione.