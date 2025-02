Napoli, scudetto arriverà nel 2026? Lo dicono questi 2 numeri

Ecco i due numeri statistici legati alla Cabala che lasciano sperare che lo scudetto per il Napoli arriverà di sicuro nel 2026.

La stagione 2024/25 è in pieno svolgimento e vede in classifica un entusiasmante testa a testa tra Inter e Napoli. Con l’Atalanta che potrebbe fare da terzo incomodo, approfittando delle possibili cadute delle due squadre che hanno già dimostrato di non avere un cammino lineare. I nerazzurri sono gli unici che hanno l’impegno delle coppe (Champions e Italia) e potrebbero alla distanza risultarne svantaggiati.

Fuori dai giochi, invece, le tradizionali Big Milan e Juventus, alle prese con un riassetto societario in corso e panchine non troppo solide al comando.

Per il resto, Bologna e Fiorentina stanno facendo un buonissimo campionato, confermando quanto di valido fatto la scorsa stagione. I felsinei sono anche in semifinale di Coppa Italia. Altalenante invece il percorso delle romane, con la Lazio comunque sempre rimasta a ridosso del podio e la Roma che si è ritrovata con il ritorno di Claudio Ranieri.

Per la zona retrocessione, invece, a rischiare di più è il Monza, mentre Venezia ed Empoli possono ancora sperare. Sorpresa Como, seppur relativamente, poiché, pur essendo una neopromossa, ha beneficiato di importanti investimenti.

Fatto un quadro generale della Serie A, vediamo perché il Napoli potrebbe sperare per lo scudetto più per la stagione 2025/26. Ci sono infatti due numeri legati alla cabala che infondono ottimismo.

Scudetto Napoli 2026: anno del centenario e 3 anni dall’ultimo tricolore

La scaramanzia, si sa, fa parte del DNA dei napoletani. Ma sono anche grandi esperti di numeri e di cabala, finalizzata anche al gioco e alle scommesse (per alimentare la proverbiale speranzella partenopea).

In sostanza, la cabala dice che nella stagione 2025/26 ricorrono 2 numeri importanti. Il primo, è legato al fatto che la società sportiva calcio Napoli festeggerà il suo primo Centenario. E ben 4 squadre hanno vinto lo scudetto quando hanno festeggiato i 100 anni di storia, ossia: Juventus (1997), Milan (1999), Lazio (2000) e Inter (2008).

Il secondo numero legato alla Cabala riguarda il fatto che arriverebbe a 3 anni di distanza dal precedente scudetto (2023), come avvenuto per i due precedenti scudetti: 1987 – 1990.

Ma poi passeranno 33 anni per il quarto scudetto?

Certo, ci sarebbe un ultimo numero che inquieta i tifosi del Napoli se si dovessero confermare questi 2 incroci statistici: ci vorranno ben 33 anni per il quarto scudetto…

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!