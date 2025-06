Napoli, Orchestra dove suonava Giogiò rischia chiusura: la rabbia della madre

La Nuova Orchestra Scarlatti è quella in cui suonava Giovanbattista Cutolo. La madre denuncia lo spreco di denaro pubblico.

La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli – dove suonava Giovanbattista Cutolo, per gli amici Giogiò, il giovane musicista dell’Orchestra Scarlatti Young assassinato in piazza Municipio il 31 agosto del 2023 per futili motivi – rischia la chiusura. Il danno e la beffa.

Daniela Di Maggio, la madre che tanto si sta battendo affinché la morte di Giogiò non resti vana, esprime tutta la sua rabbia. Soprattutto perché, proprio in quella fatale Piazza Municipio, negli ultimi anni si spreca denaro pubblico per installare opere di dubbio gusto.

La proposta per Piazza Municipio

La Di Maggio racconta a Il corriere del mezzogiorno come il consigliere comunale Catello Maresca, aveva proposto di posizionare in piazza Municipio l’installazione di un grande corno francese, lo strumento di suo figlio. Ma si è optato per altro. Oltre al fatto che, con tutti i soldi spesi per le opere d’arte provvisorie, si potevano investirli per creare un’orchestra stabile della città di Napoli o per riaprire l’auditorium.

Infine, scende nei particolari:

Si è deciso di puntare sul turismo massificato, fatto di selfie e panzarotti. Invece di restituire leggiadria e gentilezza con la musica, si dà spazio alla tracotanza di quelli che definisco zombieletani: i tanti violenti che producono bruttezza e ammazzano, ma anche le tante trash influencer che dilagano sui social

Insomma, si parla tanto da anni di rilancio di Napoli, dovuto a questo pseudo-turismo di massa. Ma la verità è che i problemi della città sono rimasti tutti lì e che la maggior parte dei turisti sono di passaggio.

