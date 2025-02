Musk vuole smantellare l’USAID, Agenzia accusa di aver creato il Covid-19

L’agenzia sanitaria USAID fondata da Kennedy nel 1961 è stata accusata da Elon Musk di aver creato il Covid-19.

Trump e Musk proseguono con lo smantellamento a colpi di picconate di quell’establishment che dal dopoguerra governa l’America. Il che vuol dire il Mondo. Ora dovrebbe toccare all’USAID (United States Agency for International Development), l’agenzia americana istituita nel 1961 da John F. Kennedy.

Alla guida dell’agenzia è stato messo Marco Rubio, il che vuol significare mettere un cappello politico su un’ente sulla carta indipendente e autonomo. Poche ore prima era capitato anche al Consumer Financial Protection Bureau, altra agenzia indipendente che protegge i consumatori, con il segretario al Tesoro Scott Bessent che ha assunto la guida temporanea dopo il siluramento del direttore Rohit Chopra.

Del resto, Elon Musk è stato messo alla guida del Doge, il nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa, creato per tagliare le spese federali e promuovere una radicale deregulation. Donald Trump ha detto del suo “first buddy“:

È un grande tagliatore di costi. A volte non siamo d’accordo e non andiamo dove vuole andare. Ma penso che stia facendo un ottimo lavoro (…) non può prendere decisioni senza la mia approvazione

The Donald ha poi accusato la USAID:

è gestita da un gruppo di pazzi estremisti di sinistra radicali (…) Li faremo andar via e poi prenderemo una decisione

Vediamo cos’è l’USAID e cosa c’entra con il Covid-19.

Cos’è l’USAID

Come spiega ANSA, USAID nel 2023 ha erogato 72 miliardi di dollari in tutto il pianeta, per interventi, si legge sulla principale Agenzia, come quelli in favore della salute delle donne nelle zone di conflitto, per l’accesso all’acqua pulita, per i trattamenti per l’Hiv/Aids, per la sicurezza energetica oppure per le attività anti-corruzione. Avrebbe fornito il 42% di tutti gli aiuti umanitari monitorati dall’Onu nel 2024.

La chiusura dell’Usaid, spiega sempre ANSA, metterebbe a rischio programmi come gli ospedali da campo nei campi profughi thailandesi, la bonifica delle mine antiuomo nelle zone di guerra (che, paradossalmente, gli Usa stessi producono e usano in giro per il Mondo) e la fornitura di farmaci per curare milioni di persone affette da malattie come l’Hiv.

USAID e Covid-19

Tutto bello, insomma? Non proprio. Elon Musk ha accusato l’USAID di aver usato i soldi degli americani per creare il Covid-19.

L’USAID avrebbe inviato miliardi di dollari delle tasse degli americani all’estero alle ONG del Deep State, per finanziare la ricerca sul “guadagno di funzione”, per lo sviluppo di armi biologiche tra cui il Covid-19. Come del resto dimostrato dalla Russia con le prove trovate nei biolab segreti in Ucraina, di cui Fauci faceva parte. E che vede il figlio dell’ex presidente Biden, Hunter, un partner in crime. Seppur graziato già dal padre in uscita dalla Casa Bianca.

Non a caso, poco dopo il messaggio di Musk, l’account X dell’USAID, che contava quasi un milione di followers, e il sito internet, sono stato cancellati.

