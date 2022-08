Museo delle illusioni a Milano: cosa si visita, orari e costi

Chi di noi non si è divertito almeno una volta nella vita a confrontarsi con le illusioni ottiche? Ottenendo risultati spesso sbalorditivi, inspiegabili, in fondo magici. Orbene, c’è chi ha pensato di realizzare un vero e proprio Museo delle illusioni, sbarcato anche a Milano ada luglio 2022 dopo essere nato in Croazia, nella capitale Zagabria, nel 2015. Aprendo negli anni anche in altre città del Mondo, per un totale di 33 in tutti i continenti.

Vediamo di cos’è il Museo delle illusioni, i giorni e gli orari e il prezzo del biglietto.

Cos’è il Museo delle illusioni a Milano

Come spiega Vanity Fair, il Museo delle illusioni è un museo interattivo con più di 70 attrazioni a tema scienza, matematica, biologia e psicologia. Al fine di mettersi alla prova sperimentando ed imparando come funziona, per esempio, la prospettiva o la percezione ottica. Il tutto, assieme ai propri compagni di scuola, i familiari, gli amici, il/la partner o anche da soli.

La visita dura un’ora, in quanto viene considerato il limite massimo entro il quale la mente umana prende le illusioni ottiche come un gioco, senza stress.

Cosa si visita nel Museo delle illusioni a Milano

Il tour consta di 5 stanze, ciascuna con un proprio nome che esplica quanto si andrà a fare e vedere:

Ames: si sperimenta l’illusione visiva di crescere o restringersi semplicemente camminando avanti e indietro tra un nano e un gigante Ruotata: si ruota su se stessi Testa sul vassoio: ci si intrufola per inserire la testa su un finto vassosio Sedia: si prova la sensazione della profondità e come essa cambi le dimensioni degli oggetti Illusioni ottiche: dedicata ad altre strabilianti illusioni ottiche

Dove si trova il Museo delle illusioni a Milano

Il Museo delle illusioni a Milano si trova in Via L. Settembrini 11. Ecco la mappa per raggiungerlo:

Quanto costa il Museo delle illusioni a Milano

Per il costo del biglietto, suggeriamo sempre di fare riferimento al sito ufficiale, per eventuali cambiamenti. Basta andare sulla Home page del sito e scrollare fino in fondo. Li troverete sulla destra in rosso.

Al momento della scrittura sono i seguenti:

Adulti: 18 €

Bambini (6-15 anni): 12 €

Bambini (0-5 anni): ingresso gratuito

Biglietto Famiglia: 45 €

2 adulti e 2 bambini (6-15 anni)

2 adulti e 1 bambino (6-15 anni)

Studenti (Scuole Superiori e Università): 15 €

Over 60: 15 €

Persone con disabilità*: 15 (Un accompagnatore entra gratis)

Come acquistare biglietti Museo delle illusioni a Milano

E’ possibile farlo online sul sito ufficiale a questo link, il che è obbligatorio il sabato e la domenica, nonché i giorni festivi. In alternativa, è possibile farli normalmente al botteghino all’ingresso.

Museo delle illusioni a Milano: giorni e orari di apertura

Per quanto riguarda i giorni e gli orari di apertura del museo meneghino dedicato all’arte delle illusioni visive, al momento della scrittura sono i seguenti:

Dal Lunedì al Giovedì: dalle 10.00 alle 20.30 (ultimo accesso alle 19.30)

Dal Venerdì alla Domenica: dalle 10.00 alle 21.00 (ultimo ingresso alle 20.00)

Anche in questo caso, comunque, suggeriamo sempre di rifarsi al sito ufficiale per eventuali cambiamenti.

