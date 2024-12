Multa ai No Vax cancellata, ma niente rimborso: parziale giustizia è fatta

Cancellata multa di 100 euro ai No Vax, ma non ci sarà il rimborso. Queste sono le anticipazioni del decreto Milleproroghe.

Come da tradizione, è in arrivo il cosiddetto decreto Milleproroghe, che delinea la linea politico-economica del governo per l’anno seguente. Spazierà dalla Pubblica amministrazione alla salute, passando per il l turismo fino alla giustizia. Tra i provvedimenti che più hanno suscitato apprezzamenti e polemiche, a seconda della posizione, la cancellazione della multa ai No Vax. Non arriva però il rimborso per chi ha già pagato.

Vediamo come funziona l’annullamento delle multe ai No Vax.

Multa ai No Vax cancellata

Come riporta ANSA, l’annullamento delle multe da 100 euro per chi aveva deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19 riguarderà solo coloro che non hanno ancora pagato la sanzione o la cartella. Il governo Meloni in questi primi 2 anni aveva solo sospeso il pagamento.

Del resto, parte del successo elettorale di Fratelli d’Italia è giunta proprio dal popolo dei cosiddetti No Vax, la semplificazione lessicale con cui è stato bollato chi semplicemente era scettico nei confronti di un vaccino sperimentale. Che ha mietuto e sta mietendo vittime o prodotto e producendo danni irreparabili ancora in giro.

Si tratta di una parziale giustizia nei loro confronti, visto che, chi ha già pagato, non sarà rimborsato. E’ già comunque un buon messaggio di rottura rispetto alla dittatura sanitaria che si è instaurata al 2020 al 2022.

Tuttavia, i vetero vaccinisti parlano di ingiustizia nei confronti di chi è morto di Covid o ha deciso di vaccinarsi. Insistendo su un punto ormai largamente smentito, anche dalla principale casa di produzione, Pfizer: il vaccino anti-covid non evitava la trasmissione del virus. Dunque abomini come il Green pass non avevano alcun presupposto scientifico.

Come funziona rimborso della multa ai No Vax

Purtroppo il rimborso della multa di 100 euro inflitta ai No Vax non sarà prevista, salvo clamorosi aggiornamenti successivi.

