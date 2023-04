Mozzarella killer a Salerno: 4 persone soffocate da inizio anno

La provincia di Salerno è rinomata per la mozzarella, ma fato ha voluto che ben 4 persone da inizio anno siano morte per soffocamento.

La mozzarella è uno dei tanti alimenti prodotti in Campania che ci invidia tutto il Mondo. Color bianco candido, consistenza morbida ma compatta, fuoriuscita di latte solo al momento della premitura o del taglio, sapore leggermente dolce ma con un retrogusto salato, interno mollicoso.

Sono questi alcuni dei principali tratti inconfondibili della mozzarella DOP campana.

Tuttavia, da inizio anno questo gustoso alimento si è trasformato nella provincia di Salerno in una pietanza killer, avendo ucciso per soffocamento ben 4 persone ad oggi.

Quattro casi di soffocamento da mozzarella a Salerno

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, l’ultimo caso ha riguardato una donna di 52 anni, soffocata dalla mozzarella mentre stava pranzando a casa con la famiglia. La tragedia è avvenuta in un’abitazione di via Trento, rione Mercatello, zona orientale della città di Salerno.

A quanto pare, la donna era a tavola con il marito quando ha cominciato ad andare in difficoltà dopo aver ingerito il latticino. L’uomo avrebbe tentato di aiutarla con manovre di disostruzione. A nulla è valso l’arrivo del 118: la donna era già morta asfissiata per la mozzarella che si era bloccata in gola.

Distrazione mentre si mangia? Scarsa masticazione? Mozzarella in commercio troppo gommosa? Forse si tratta solo di tragica casualità. Ma la sequela di casi in una stessa zona, così ravvicinata, induce a riflettere e lascia perplessi.

