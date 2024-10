Mouth Taping, come funziona e rischi del cerotto virale su TikTok

Vediamo cos’è, come funziona, rischi e benefici del mouth taping, pratica basata sui cerotti virale su TikTok

Su TikTok, si sa, circola di tutto. Oltre a video divertenti e approfondimenti seri, non mancano anche allarmismi su determinati prodotti, incitamento al consumismo sfrenato e anche consigli terapeutici senza non qualche lacuna scientifica. Come il caso del Mouth Taping, la pratica di apporre un cerotto sulla bocca che porterebbe molti benefici.

Tra i benefici presunti proposti nei video, troviamo la possibilità di ottenere un sonno rigenerante senza interruzioni, come noto utile per la lucidità e la reattività durante le ore diurne. Ma anche benefici generali per la respirazione dal naso, la possibilità di smettere di russare e, non per ultimo, effetti lifting per rassodare le guance e avere una mascella più scolpita.

Ma è vero? Vediamo cosa dicono gli esperti.

Cos’è il Mouth Taping, il cerotto sulla bocca

Come riporta Il fatto quotidiano, il mouth taping è una pratica basata sull’apposizione sulla bocca di cerotti (o, in alternativa, bende adesive), da applicare prima di dormire. Così facendo, si obbliga l’organismo a respirare solo attraverso il naso.

Alcuni cerotti sono sagomati a forma di ‘H’ sdraiata in orizzontale, altri sono ovali e possono essere realizzati in silicone o in un materiale simile a quello dei comuni cerotti.

Mouth Taping: i presunti vantaggi e benefici

Oltre ai benefici succitati – come migliore qualità del sonno, effetti di rassodamento e antirughe, annullamento del russamento – si ricorda anche quelli legati a una migliore igiene dentale, proprio perché si evita l’introduzione di batteri respirando con la bocca. Riducendo altresì alito cattivo.

Ecco un paio di video, tra i tanti, che ne parlano:

I rischi del Mouth Taping

In realtà, la letteratura scientifica a riguardo è piuttosto scarna, per non dire assente. A parte qualche studio preliminare che lascia il tempo che trova.

Anzi, sembrano più alti i rischi che i presunti vantaggi. Soprattutto per chi già soffre di allergie stagionali, congestioni e sinusiti, limitare le vie respiratorie nel sonno può solo peggiorare la situazione.

Meglio invece affidarsi, almeno per il sonno, ai soliti rimedi:

coricarsi sempre alla stessa ora;

prima di andare a letto evitare almeno un quarto d’ora prima gli schermi luminosi (come smartphone, tablet, Pc, ecc.) per evitare che gli occhi siano irritati e la concentrazione ancora alta;

affidarsi alla lettura di un libro o alla visione della tv per aiutare Morfeo a farci addormentare.

Per problemi come le apnee notturne, invece, meglio affidarsi a un cuscino specifico ortopedico e antiallergico. Per casi più gravi, esistono anche macchinari per la respirazione specifici.

Il tutto, sempre previa visita specialistica e consulto medico. Anziché affidarsi di un influencer sui Social.

