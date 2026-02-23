Morte di “El Mencho”: a rischio i Mondiali di calcio?

A preoccupare è la situazione a Guadalajara, la capitale dello Stato di Jalisco, dove si disputeranno 4 partite. Ma già 2 playoff a marzo.

Messico nel caos dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Menchò, il capo del cartello di Jalisco. Si contano già 26 vittime, in una lotta senza frontiere tra Narcos e forze dell’ordine, che ha visto la morte anche di una donna incinta e 17 agenti. Una vera e propria guerra civile, che ha portato perfino alla sospensione dei voli verso il Messico, con il nostro Ministero degli esteri che raccomanda gli italiani a spostarsi per il paese il meno possibile.

Gli Usa esultano e hanno fornito sostegno all’operazione. Per una situazione che ricorda molto quella di Pablo Escobar, Re del narcotraffico colombiano.

Ora però desta preoccupazione l’organizzazione del prossimo mondiale di calcio, che si terrà nel blocco Nord e Centro americano: Stati Uniti d’America, Messico e Canada. A partire dalle prossime partite di spareggio.

Mondiali di calcio a rischio per la morte di El Mencho?

Come riporta Il Giornale, a preoccupare è la situazione a Guadalajara, la capitale dello Stato di Jalisco, dove si disputeranno 4 partite della prossima Coppa del Mondo, tra cui una del Messico e l’interessante Uruguay-Spagna.

La FIFA per ora non si è espressa in merito, sebbene si avvicinano già 2 incontri dei playoff in programma il prossimo marzo allo stadio Akron: quella del 26 marzo tra la Nuova Caledonia e la Giamaica e quella del 31 marzo tra la vincente e la Repubblica Democratica del Congo.

Ma occorre anche tenere alta l’attenzione quando il Mondiale di calcio entrerà nel vivo dall’11 giugno 2026 al 19 luglio 2026, visto che il Messico ospiterà le gare in 3 città (2 Canada e 11 Usa). E proprio in Messico si terrà la partita inaugurale: presso lo Stadio Azteca di Città del Messico. I Narcos potrebbero approfittare di una vetrina internazionale per vendette e plateali rappresaglie.

Allargamento delle squadre

Oltretutto, il prossimo Mondiale vedrà per la prima volta un sensibile aumento delle squadre in gara, passate come sono da 32 a 48. Un allargamento voluto al fine di coinvolgere maggiormente i paesi ad oggi meno presenti nella manifestazione calcistica. Si pensi a Uzbekistan, Giordania, Capo Verde e Curaçao. Sebbene non manchino critiche e polemiche, da chi ritiene che si tratti soprattutto di un allargamento politico voluto da Platini, piuttosto che sportivo e tecnico.

