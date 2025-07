Mondiale per club, è flop: ecco i motivi

Il mondiale per club è alla sua prima edizione, ma rischia di rivelarsi già un flop. Ecco i principali motivi.

Da qualche settimana è iniziato il Mondiale per club, presentato in pompa magna da Gianni Infantino. Una coppa intercontinentale (introdotta a sua volta nel 1960) super allargata, con gironi e fasi finali. Il tutto, per cercare di far girare denaro in un mondo del calcio sempre più indebitato.

Tuttavia, si può già parlare di flop. Ecco perché.

Perché il Mondiale per club è un flop

Un’analisi interessante ce la fornisce Il Primato nazionale. Si parte dalla location, gli Stati Uniti, paese che da anni si sforza di farsi piacere il calcio, ma con scarsi esiti. A partire dal mondiale del 1994, passando per i vari campioni che sono sbarcati oltreoceano, fino a questo evento. In realtà ci aveva già provato il New York Cosmos importando diversi campioni tra cui Pelè e il nostro Chinaglia. Ma il progetto, troppo ambizioso, fallì nel giro di qualche anno (ne abbiamo parlato qui).

Orbene, finali di sport molto popolari per gli americani come NBA, NHL e MLB di baseball nel cuore della stagione monopolizzano l’interesse dei tifosi.

Poi c’è la novità dell’arbitro che spiega al microfono le decisioni sul VAR, un’autentica americana che speriamo non abbia futuro. I club appaiono piuttosto disinteressati, costretti a partecipare. Forse gli unici che mostrano passione e orgoglio sono i sudamericani, che ce l’hanno nel sangue.

Soprattutto i club europei ci arrivano bolliti, dopo una lunga stagione estenuante. I calciatori vorrebbero essere al mare con la bambola rifatta di turno e invece sono obbligati a scendere ancora in campo. Con tutti i rischi per la propria salute.

C’è poi un meccanismo contorto e artificioso per decidere chi vi debba partecipare. In tanti in Italia si chiedono cosa ci faccia lì la Juventus che proviene da anni da stagioni fallimentari. Perché non il Milan che ha vinto più Champions league tra le squadre italiane e ha più tifosi al mondo tra i club italiani. O il Napoli che ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni?

Ed ecco che abbiamo share bassi e stadi semivuoti.

