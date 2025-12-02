MMB, i superbatteri all’origine della vita multicellulare

Una ricerca della NASA esamina in dettaglio i batteri multicellulari magnetotattici, che potrebbero spiegare l’origine della vita complessa

Uno degli aspetti più dibattuti in ambito biologico è quello dell’origine della vita multicellulare, sia per quanto riguarda la tempistica che la modalità. Mentre le evidenze più antiche — sebbene non universalmente accettate — risalgono a circa un miliardo e mezzo di anni fa, la faccenda si fa più controversa in merito al meccanismo di origine, con numerose teorie che nel corso del tempo hanno provato a spiegarlo.

Una di esse è quella coloniale, in base alla quale singole cellule dello stesso tipo iniziarono a vivere in comunità, ottenendone dei vantaggi in termini evolutivi. Col passare del tempo, alcune di queste cellule si legarono permanentemente ad altre, quindi cominciarono a scambiarsi segnali chimici e infine assunsero funzioni distinte. Il risultato fu che a un certo punto le singole cellule non furono più in grado di sopravvivere da sole e divennero completamente dipendenti l’una dall’altra.

Di recente uno studio americano finanziato nientemeno che dalla NASA sembra dare supporto a questa tesi, grazie a esperimenti effettuati sui fantastici MMB (multicellular magnetotactic bacteria, ossia batteri multicellulari magnetotattici), che non solo sono in grado di percepire il campo magnetico terrestre, ma sono anche gli unici organismi unicellulari conosciuti a raggrupparsi per sopravvivere, come se fossero multicellulari.

