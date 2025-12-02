MMB, i superbatteri all’origine della vita multicellulare

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inscienza

Una ricerca della NASA esamina in dettaglio i batteri multicellulari magnetotattici, che potrebbero spiegare l’origine della vita complessa

Uno degli aspetti più dibattuti in ambito biologico è quello dell’origine della vita multicellulare, sia per quanto riguarda la tempistica che la modalità. Mentre le evidenze più antiche — sebbene non universalmente accettate — risalgono a circa un miliardo e mezzo di anni fa, la faccenda si fa più controversa in merito al meccanismo di origine, con numerose teorie che nel corso del tempo hanno provato a spiegarlo.

Una di esse è quella coloniale, in base alla quale singole cellule dello stesso tipo iniziarono a vivere in comunità, ottenendone dei vantaggi in termini evolutivi. Col passare del tempo, alcune di queste cellule si legarono permanentemente ad altre, quindi cominciarono a scambiarsi segnali chimici e infine assunsero funzioni distinte. Il risultato fu che a un certo punto le singole cellule non furono più in grado di sopravvivere da sole e divennero completamente dipendenti l’una dall’altra.

Di recente uno studio americano finanziato nientemeno che dalla NASA sembra dare supporto a questa tesi, grazie a esperimenti effettuati sui fantastici MMB (multicellular magnetotactic bacteria, ossia batteri multicellulari magnetotattici), che non solo sono in grado di percepire il campo magnetico terrestre, ma sono anche gli unici organismi unicellulari conosciuti a raggrupparsi per sopravvivere, come se fossero multicellulari.

CONTINUA A LEGGERE

5,0 / 5
Grazie per aver votato!

Di cosa parleremo

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario