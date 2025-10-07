Misinformation: cos’è, rischi e come difendersi

Vediamo cos’è la Misinformation, come difendersi da essa e quali rischi comporta.

Come noto, oggi come oggi l’accesso alle informazioni è estremamente facile e rapido, tanto che viviamo in un’epoca nella quale siamo esposti a una grossa mole di input, spesso perfino ingestibili. Di qui la nascita di fenomeni distorti, come la Misinformation.

Di seguito, vediamo cos’è la Misinformation, quali rischi comporta e come difendersi.

Cos’è la Misinformation?

La cosiddetta misinformation si riferisce a un particolare tipo di disinformazione in cui la divulgazione di contenuti non veritieri non presuppone necessariamente un intento malevolo. Quindi, generata appositamente per raggirare il prossimo, danneggiarlo in qualche modo.

Ovviamente non tutte le persone sono vulnerabili allo stesso modo nei confronti delle informazioni errate e tale “resistenza” dipende da innumerevoli fattori, sia personali che sociali. Uno dei più importanti, per quanto spesso trascurato, è quello delle cosiddette identità sociali.

Cosa si intende esattamente per identità sociali? Semplicemente, tifare per una squadra di calcio, interessarsi di politica, fare volontariato sono tutte identità che determinano in che modo vediamo noi stesse/i, come interpretiamo il mondo che ci circonda, come ci relazioniamo con le altre persone e, non meno importante, in che modo valutiamo le nuove informazioni in cui ci imbattiamo.

Come difendersi dalla Misinformation?

Ma, più nel dettaglio, in che maniera le nostre identità sociali influenzano il nostro rapporto con le informazioni e come possiamo trarne vantaggio per diventare meno suscettibili nei confronti di quelle errate e/o fuorvianti?

A quanto pare, la risposta è meno complicata di quanto si pensi e risiede nella capacità di crearci più identità sociali.

