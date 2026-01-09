Labubu? Roba vecchia! Ecco i Mirumi: come funzionano e dove si comprano

Le mode, si sa, vanno e vengono. Alcune tornano, altre resistono più tempo. Tra le ultime abbiamo parlato dei Labubu, che però, come ogni altra moda, sembrano già far parlare meno di loro e, soprattutto, sono stati sostituiti da un nuovo oggetto dei desideri. Il quale, sembra anzi una loro versione più evoluta: i Mirumi.

Infatti, si tratta di gadget animati, per quanto, comunque possono essere appesi a zaini o borse, per una sorta di robot-charm.

Di seguito vediamo come funzionano i Mirumi e dove si acquistano.

Cosa sono i Mirumi?

Come spiega Il Fatto quotidiano, i Mirumi provengono dal Giappone, ideati dalla startup Yukai Engineering. Si tratta di un robot-charm che si aggancia alla borsa o allo zaino. Sono stati presentati durante la scorsa edizione del Ces (Consumer Electronics Show) che si tiene ogni anno a Las Vegas, nel corso del quale i colossi della telefonia e dell’elettronica (soprattutto americani e asiatici) presentano i prodotti che saranno lanciati nel corso dell’anno.

I Mirumi puntano a sostituire gli ormai superati Labubu, a loro volta animaletti dal sorriso inquietante da appendere a borse o zaini. Il cui disegno è stato ideato dall’artista di strada proveniente da Hong Kong, Kasing Lung, per poi essere trasformati in un gadget dall’azienda Pop Mart, che ne ha acquistato i diritti nel 2019.

I Labubu hanno spopolato dapprima in Corea del sud, grazie alla cantante Lisa, front-girl del gruppo k-pop Blackpink, che ha condiviso la sua passione per i Labubu su Tiktok. Di lì poi la “febbre da Labubu” ha infettato il resto dell’Asia, gli Stati Uniti d’America e in tempi più recenti l”Europa, tra cui il nostro Paese. Per quanto, comunque, non ai livelli degli altri continenti.

Tornando al Mirumi, sono previste 3 varianti di colori:

grigio

rosa

avorio

Come funzionano i Mirumi?

Vale la pena sottolineare che un Mirumi non fornisce assistenza né ha funzioni smart. Pertanto, non interagisce con il proprietario tramite smartphone mediante connessione Bluetooth. Ma magari in futuro potrebbe farlo in una versione più avanzata.

Invece, si “limita” a girare la testa, osservare chi passa, reagire ai suoni, ritrarsi con timidezza o sporgersi con curiosità. Un simpatico gadget per borse e zaini che sicuramente può attirare l’attenzione in contesti affollati come centri commerciali o metropolitane.

Dove si comprano i Mirumi?

Al momento della scrittura, la start-up Yukai Engineering che ha la licenza dei Mirumi per ora ha prodotto solo 100 unità, andate a ruba in poco tempo. I primi clienti che li hanno acquistati in pre-ordine li riceveranno dal 22 gennaio 2026.

Un’ottima strategia di marketing, che fonda mistero a pezzi limitati, aumentando così esponenzialmente il desiderio dei potenziali clienti. Di sicuro saranno prodotti in larga scala per un successo assicurato.

Quanto costano i Mirumi? Il prezzo

Il prezzo delle prime e poche unità esclusive è stato di 100 euro. Il successo immediato mostra che le persone sono sicuramente disposti a pagare quel prezzo, per quanto, comunque, si tratta di pochi pezzi disponibili.

Quando saranno lanciati su larga scala e reperibili in siti e-commerce e negozi fisici, sicuramente il prezzo calerà di molto.

Per restare aggiornati sul fenomeno Mirumi, vi invitiamo a seguire il profilo Instagram ufficiale del prodotto: https://www.instagram.com/p/DR2Bh5pj-s2/

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità