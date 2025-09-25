Questo Mini Pc ORA su AMAZON lo paghi solo 169€: ecco come fare

Il Mini Pc Huidun H50 W-11 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo pazzesco grazie a un coupon che abbatte il prezzo di 90 euro!
C’è un’offerta su Amazon che fa proprio al caso di quanti cercano un Pc super potente ma che occupa al contempo pochissimo spazio. Basta aggiungere un codice sconto e sarà possibile pagarlo solo 169 euro. Si tratta di Huidun H50 Mini PC W-11 Pro, che vanta ad oggi una media voti dei feedback invidiabile: 4.9.
Ricordiamo però che il Coupon non durerà a lungo: è infatti valido dal 24 al 30 settembre, quindi consigliamo di affrettarvi prima che scada.
Ecco una recensione del Mini Pc Huidun H50 W-11 Pro e come risparmiare sul prezzo.
Mini Pc Huidun H50 W-11 Pro: caratteristiche tecniche
Il Mini Pc monta il processore Intel Twin Lakes N150 (4C/4T, fino a 3,6GHz, 6MB Smart Cache), per un multitasking senza soluzione di continuità per il lavoro, la scuola e il tempo libero (gaming, streaming video, ecc.).
Buone notizie anche per quanto concerne il consumo di energia, visto che, grazie a un TDP ultrapiatto di 6W-15W, ne consuma pochissima, per un risparmio di oltre il 70% rispetto ai Pc desk tradizionali. Ottime prestazioni, grazie alla combo 16 GB di RAM DDR4 + SSD M.2 interna da 512 GB. Inoltre, lo spazio di archiviazione può essere ampliato fino a 2 TB utilizzando lo slot M.2 NGFF/SATA (ssd non inclusa).
Molto utile poi il fatto che sia dotato di tante porte:
- 1 porta DC
- 2 porte USB 3.0
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta RJ45 Gigabit Ethernet
- 1 porta HDMI
- 1 porta DP
Con supporto di 4096×2160 a 60 Hz, è possibile collegare 2 display al mini PC contemporaneamente. Supporta la funzione RTC Wake e l’accensione automatica. Nelle giornate più calde, non subirà danni o rallentamenti, grazie alla ventola interna super potente.
Connettiti come vuoi: è dotato di Gigabit Ethernet, WIFI 6 e Bluetooth 5.2, per una connessione wireless super veloce.
Mini Pc dalle dimensioni davvero minimal: 10cmx10cmx3.5cm.
Oltre alla rinomata assistenza del Customer care Amazon, avrai a disposizione il servizio di assistenza clienti 24×7 da parte dell’azienda venditrice e riparazioni gratuite entro 3 anni. Un’occasione da non lasciarsi scappare!
Mini Pc Huidun H50 W-11 Pro: prezzo, offerta e sconto su Amazon
Al momento dell’acquisto, ti basterà sfruttare il Codice promozionale CPJGDXDA, scorrendo fino in fondo la pagina del carrello arrivando alla sezione “Aggiungi un buono regalo, un coupon o un codice promozionale“.
Dovrai prima attivare la voce spuntando l’icona sulla destra, che da grigio passerà a blu e poi inserire il codice CPJGDXDA nell’apposita stringa.
Infine, dovrai pigiare sulla freccia verso destra. Se è tutto ok, ti apparirà la scritta “Il codice promozionale è stato riscattato con successo“.
Visualizzerai il nuovo prezzo che sarà passato da
259,99€ a 169.19€!
In questa pagina sono presenti link di affiliazione che garantiscono a questo sito una piccola quota di ricavi, senza variazione del prezzo per l'acquirente.