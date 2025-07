Piccolo e potente: questo Mini Pc ORA costa meno di 200€

Il Mini Pc è la scelta ideale per quanti non vogliono rinunciare alle prestazioni di un Pc, ma neppure alla possibilità di possedere un dispositivo slim, piccolo e compatto.

Oltre alla comodità, in genere il Mini Pc costa anche poco, il che, soprattutto di questi tempi, non guasta mai. Se aggiungiamo pure le offerte riscontrabili su Amazon, la convenienza diventa ancora maggiore.

In queste ore, su Amazon c’è un Mini Pc Blackview davvero interessante, che puoi pagare meno di 200 euro. Scopriamo come.

Mini Pc Blackview MP60 N150: caratteristiche tecniche

Immagine da Amazon

Parliamo del modello di Mini Pc Blackview MP60 N150. Monta un processore Intel N150 (con fino a 3,6 GHz di potenza) e di a 64 bit. Vanta la tecnologia a 7 nm, che offre un aumento del 20% delle prestazioni rispetto al modello precedente, pur preservando le stesse prestazioni in termini di consumi elettrici. Otterrai un’esperienza d’uso più veloce e fluida, per il tuo studio, il tuo lavoro, il tempo libero, ecc.

Monta 16 GB DDR4 RAM che lavora di concerto con 512 GB di memoria su una scheda SSD già incorporata. Tuttavia, puoi espanderla fino a 2 TB inserendo un’unità SSD esterna.

Ideale anche per il gaming, grazie alla presenza di Intel UHD Graphics, che consente un’elaborazione delle immagini più rapida e una riproduzione video 4K UHD (4096×2160@60Hz). Ideale anche per i video streaming di film, di serie tv, eventi sportivi o concerti.

Tantissime le porte a disposizione per collegare i dispositivi esterni che vuoi: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x 4 K HDMI, porta Ethernet RJ45 Gigabit 1 x DC, 1 x 3,5 mm audio (on/off) porta e 2,4 G/5.0 GHz dual-band WLAN. Non manca poi il Bluetooth 4.2.

Occupa pochissimo spazio su una scrivania o ovunque vorrai alloggiarlo: ‎35,74 x 22,86 x 1,68 cm. Inoltre, è leggerissimo, dato che pesa solo 390 grammi.

Nella confezione troverai: un mini PC Blackview MP60 N150, un adattatore di alimentazione, un cavo HDMI, un supporto VESA e un manuale.

Otterrai anche supporto tecnico a vita e 24 mesi di garanzia. Oltre a tutti i servizi offerti da Amazon relativi all’assistenza clienti.

Offerta Amazon su Mini Pc Blackview

Veniamo ora all’offerta Amazon sul Mini Pc Blackview MP60 N150. Oggi puoi pagarlo solo 189,99 euro applicando al già basso prezzo di partenza la spunta al coupon da 70 euro. Prima di completare la procedura di acquisto.

Puoi anche decidere di pagarlo a rate, attivando la finanziaria Cofidis alla voce appena sotto quella relativa al coupon. Potrai beneficiare di un tasso zero, quindi non paghi interessi aggiuntivi.

Può esserti recapitato anche il giorno dopo (in base alla località di destinazione e all’ora di acquisto) e hai fino a 14 giorni di tempo per il reso gratuito. Un’occasione da non lasciarsi scappare!

Il presente articolo contiene link di affiliazione. La redazione non è responsabile per eventuali cambi di prezzo o malfunzionamenti del prodotto acquistato.

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità