Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro nei guai per la canzone Mille: cosa è successo

Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, a mo’ di Undertaker nel wrestling, Orietta Berti sta vivendo la sua ennesima nuova giovinezza in carriera. Voce e stile ancora impeccabile, per carità. Come si suol dire, si mette in tasca le Emma, Amoroso ed altri prodotti usciti dal calderone di Amici.

Una nuova giovinezza che ha portato pure ad una nuova canzone con due personaggi influenti del panorama musicale italiano attuale: Fedez e Achille Lauro. Il primo, rapper anti-sistema sulla carta ma che ci sguazza dentro nei fatti. Il secondo, altro anti-conformista figlio della borghesia, che ricorda il Renato Zero dei primi tempi. Ma senza la sua poesia e la sua voce.

La canzone si chiama Mille. Ma è pesantemente accusata dalla Codacons. Vediamo perché.

Canzone Mille perché accusata da Codacons

Come riporta Libero, la Codacons ha presentato un esposto all’Antitrust e all’istituto di Autodisciplina pubblicitaria per chiedere adeguate sanzioni e il divieto di trasmettere il video in tv e sul web, oltre alla censura radiofonica del brano Mille. Già considerato tra i primi tormentoni estivi.

Cosa avrebbe di così sbagliato? Il video Mille sarebbe veicolo per pubblicità occulta in favore della Coca Cola. Tuttavia, non viene dichiarata “pubblicità” in favore della bevanda nata come farmaco e ancora amatissima dai giovani (non da Cristiano Ronaldo, che durante una conferenza stampa ad Euro 2020 ha rimosso le due bottigliette poste davanti a lui, preferendovi l’acqua)

Il Codacons, riguardo Mille del trio Orietta Berti, Fedez, Achille Lauro, parla senza mezze misure di “una pubblicità camuffata da brano musicale“.

Brano Mille pubblicizza Coca Cola

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, comunque, Fedez prima che il brano venisse lanciato, aveva annunciato la presenza in anteprima nel video della nuova bottiglietta della Coca Cola. Con tanto d indicazione “advertising” sui suoi post. Per dichiarare appunto che fosse pubblicità.

Del resto, la vita di Fedez e di sua moglie, Chiara Ferragni, è tutto uno spot. A proposito, se vuoi sapere quanto guadagna la Ferragni, ne ho parlato qui.