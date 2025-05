Milan, si riparte da Tare e Italiano: la nuova Era può avere inizio

Tare come direttore tecnico e Vincenzo Italiano come allenatore sarebbero i nomi del Milan per rilanciarsi.

Il Milan si appresta a chiudere la stagione a metà classifica in Serie A ma con la soddisfazione di aver vinto una Super Coppa Italia proprio contro i cugini dell’Inter. Certo, meglio di niente. Ma se si guarda al lungo periodo, a parte uno scudetto vinto tre anni fa ma più per un crollo dei nerazzurri, è dalla stagione 2010-11 che il Milan non convince da un punto di vista progettuale. Quasi 15 anni, sono tanti, troppi.

Non ha prodotto i risultati sperati l’arrivo di Sérgio Conceição in luogo di un altro portoghese: Fonseca. Il quale era già arrivato circondato da scetticismo, per un calcio eccessivamente sbilanciato aggravato da continui cambi di formazione.

Ma gli allenatori, ovviamente, sono sempre gli unici a pagare. E’ infatti giusto anche attribuire le giuste colpe a uno Zlatan Ibrahimovic troppo ingombrante come figura da dirigente, e a giocatori come Rafa Leão e Theo Hernández, che hanno giocato sotto le proprie possibilità. Quasi svogliati e distaccati. Pure Mike Maignan tra i pali ha ricordato il vecchio Dida e non solo per un fatto cromatico. Anche il brasiliano da fenomeno finì per diventare insicuro tra i pali.

Insomma, occorre mettere in pratica l’ennesima rifondazione Milan degli ultimi anni e il fondo di investimento americano RedBird Capital Partners proprietario del club – ben lontano per affetto e competenza dal duo Berlusconi-Galliani che tanto ha vinto coi rossoneri – ha già individuato le persone giuste per il rilancio.

Igli Tare al Milan come direttore tecnico?

Come riporta DailyMilan, il rilancio del Milan dovrebbe partire da due nomi: Igli Tare come direttore tecnico e Vincenzo Italiano come allenatore.

Il primo, da dirigente della Lazio ha vinto tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, valorizzando giocatori come Milinković-Savić, Felipe Anderson e Luiz Felipe. E riuscendo sempre a fornire all’allenatore di turno (soprattutto Simone Inzaghi) squadre sufficientemente competitive malgrado i cordoni della borsa stretti di Lotito.

Tare è corteggiato anche da club della Saudi League come l’Al Nassr, ma avrebbe già preferito il progetto rossonero. E il Milan lo avrebbe preferito ad altri nomi come Fabio Paratici, Tony D’Amico e Lee Congerton.

Vincenzo Italiano al Milan come allenatore?

Veniamo ora a Vincenzo Italiano. L’allenatore aveva già fatto bene alla Fiorentina, dove ha disputato prima una finale di Europa league e poi di Conference league l’anno seguente. Per poi passare al Bologna dove non ha fatto rimpiangere (anche per quello che ha fatto alla Juve) Thiago Motta. Ma, soprattutto, vincendo una Coppa Italia proprio contro i rossoneri.

Il suo stile di gioco offensivo e moderno piace alla dirigenza, ed è in linea con le idee di rilancio del club. Ovviamente, non è l’unico nome. In alternativa il Milan starebbe pensando a Massimiliano Allegri, e vincitore di numerosi trofei con Milan e Juventus.

