Su Amazon sono proposti diversi modelli di smartphone molto interessanti a meno di 200 euro. Che consentono di svolgere le proprie attività quotidiane senza preoccuparsi della batteria, senza fastidiosi rallentamenti, con buoni video e foto. Del resto, il telefono è diventato da tempo un organo aggiuntivo, soprattutto da quando è possibile collegarsi a internet, il che lo rende un oggetto da cui è quasi impossibile staccarsi.

Una fascia di prezzo ideale per quanti non hanno intenzione di spendere molto per una questione di principio o di uso concreto. O per quanti si trovano in una situazione emergenziale e preferiscono virare su un cellulare dalle buone prestazioni ma senza eccessive pretese.

Di seguito vediamo quali sono i migliori smartphone a meno di 200€ su Amazon, selezionati in base alla media recensioni degli utenti della piattaforma e-commerce.

Quali sono i migliori telefoni su Amazon a meno di 200 euro

Come annunciato nell’incipit, vediamo quali sono i migliori smartphone su Amazon a meno di 200€.

Xiaomi Redmi Note 11

Con l’uscita di scena di Huawei, la connazionale Xiaomi ha senza dubbio preso il suo posto, dall’alto dell’ottimo rapporto qualità-prezzo, proprio in linea con la prima azienda. E allora, come non iniziare da questo Xiaomi Redmi Note 11, un ottimo telefono che monta di partenza il Sistema operativo MIUI 13. La RAM da 6 GB lavora di concerto con il processore Snapdragon, per una velocità CPU 2.4E+3 MHz. Buona la capienza della memoria: 128 GB. Ottimo lo schermo, da 6,43 Pollici, la giusta proporzione che si rivela un display generoso che però evita di essere una scomoda “padella“. Bene anche la Risoluzione da 1080 x 2400, ideale per guardare video in streaming o sui Social, i quali beneficeranno della fluidità offerta dalla Frequenza di aggiornamento a 90 Hz. La batteria da 5mila mAH consente di arrivare a fine giornata senza patemi. Buona la fotocamera da 13+8 MP.

Samsung Galaxy A15

In un elenco di smartphone di fascia medio-bassa, non può mancare uno smartphone Samsung, multinazionale capace di eccellere in tutte le fasce di prezzo. Molto interessante questo Samsung Galaxy A15. Ram da 4 GB, memoria da 128 GB, monta una doppia SIM, resistente all’acqua, fotocamera da 40 MP, batteria da 5mila mAH. Schermo da 6,5 Pollici, con risoluzione da 2340 x 1080 e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, tecnologia AMOLED per colori vividi e naturali.

OPPO A9

Torniamo in Cina per un altro brand che ha conquistato il mercato italiano ormai da anni, a colpi di modelli dalla qualità indubbia a fronte di prezzi contenuti: Oppo. Nella fattispecie, parliamo di Oppo A9, Smartphone da 128GB di memoria e 4GB di RAM, Dual Sim, in uno spettacolare colore Marine Green. Display da 6,5 “, con risoluzione da 720 x 1600 pixel, Processore Snapdragon 665 2GHz, discreto comparto Fotocamera Quad da 48MP + 8MP + 2MP + 2MP. Anche qui batteria da 5000 mAH, sistema operativo Android 9.0.

XIAOMI Redmi Note 9 Pro

Ecco un secondo telefono Xiaomi, lo XIAOMI Redmi Note 9 Pro. Uno Smartphone dalla combo RAM+ROM da 6 GB + 64 GB. Generoso il display dot, con una estensione da 6.67″. Molto valida la fotocamera, da 64 MP AI Quad Camera. Batteria da 5020mAh (type) NFC e la scocca in colore Interstellar Grey.

Samsung Galaxy M13

Chiudiamo con un altro smartphone di casa Samsung, il Samsung Galaxy M13. Smartphone con Display 6.6’’ FHD+ TFT LCD, una Batteria da 5.000 mAh, Tripla fotocamera per video e foto discrete, RAM da 4GB e Memoria interna 64 GB però espandibile. Particolare colore Green.

