Migliori smart tv in offerta con la Festa delle offerte di Primavera Amazon

Ecco 4 smart tv molto interessanti scontati con la festa delle offerte di Primavera in corso su Amazon!

La Festa delle offerte di Primavera Amazon è iniziata il 10 marzo e proseguirà fino al 16 marzo. Dunque, circa una settimana di offerte e promozioni imperdibili su una miriade di prodotti. Tra questi, non possono mancare gli smart tv. Se hai necessità di acquistarne uno nuovo o hai il desiderio di farlo, questo è il momento giusto!

Di seguito ti proponiamo 5 smart tv molto interessanti in promozione con la Festa delle offerte di Primavera su Amazon!

Migliori smart tv in promozione con la Festa delle offerte di Primavera Amazon

Come anticipato nell’incipit, ecco 5 smart tv scontati con la Festa delle offerte di Primavera in corso su Amazon!

Hisense TV 32″ HD Ready 2025 32E43QT

Hisense sta conquistando sempre di più il mercato italiano degli smart tv., grazie ai suoi prodotti dal rapporto qualità-prezzo spiazzanti. Il modello Hisense TV 32″ HD Ready 2025 32E43QT rientra senza dubbio tra questi. Parliamo infatti di un 32 pollici con cornici sottilissime e una Risoluzione 1280×720. Sistema VIDAA U8 con oltre mille app già installate.. Audio immersivo DTS HD, Uscita Cuffie Doppio Audio, Sintonizzatore TV T2/S2 HEVC. Non manca l’esclusivo Hotel Mode per un effetto di visione ancora più particolare e per i gamer la Game mode.

LG webOS UHD AI UA75

Se stai cercando uno smart tv con uno schermo più grande, allora potresti fare un pensierino su questo LG webOS UHD AI UA75. Che si presenta con ben 86 pollici e cornici sottilissime. La qualità della visione è garantita dalla tecnologia 4K Ultra HD e immagini processate dal potente Processore α7 Gen8. Televisore intuitivo e comodo da usare, grazie al sistema operativo della casa coreana webOS dotato di AI, per aiutarti nella ricerca dei contenuti da guardare. Serie tv e film ti appariranno sotto una nuova luce grazie alla modalità Filmmaker mode e alla tecnologia HDR10. I gamer potranno usufruire di modalità come la Gaming con VRR 4K@60Hz e la Game Optimizer.

Samsung OLED 4K Smart TV 83” QE83S94FAEXZT

Se cerchi uno smart tv dallo schermo esteso ma di un livello superiore, allora dovresti dare un’occhiata a questo Samsung OLED 4K Smart TV 83” QE83S94FAEXZT. Immagini incredibili grazie al processore NQ4 AI Gen3 Processor, filtrate da un 4K AI Upscaling Pro e dalla funzione Motion Xcelerator 144Hz. Le immagini saranno super realistiche e coinvolgenti. Ottimo anche il sistema sonoro, dato che monta Dolby Atmos & OTS Lite. Oltre allo schermo da 83 pollici, avrai una sensazione di immersività maggiore grazie alla struttura LaserSlim Design. Base salvaspazio grazie al piedistallo posto al centro.

LG QNED AI QNED80

Chiudiamo il poker d’assi con questo smart tv LG QNED AI QNED80 TV da 50 pollici. Con tecnologia 4K, il potente Processore α7 Gen8, che lavora di concerto con la tecnologia Dynamic QNED Color, per immagini fluidi e naturali. Schermo immersivo grazie alla tecnologia Design Super Slim. Sistema operativo webOS con AI, per organizzare i tuoi contenuti preferiti. I gamer troveranno la Gaming con VRR 4K@60Hz. Cornici sottilissime per immagini da Cinema!

