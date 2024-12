Migliori film di Natale per bambini, divertenti, romantici e Horror

Vediamo quali sono i migliori film di Natale, dividendoli per più generi: destinati ai bambini, romantici, Horror, divertenti e alternativi.

Durante le festività natalizie, piuttosto lunghe, oltre alle abbuffate in famiglia o con amici e allo shopping frenetico, ci si dedica anche alla visione di film a tema. Un po’ cercare le più belle canzoni di Natale. Ma quali sono i migliori film di Natale?

In effetti, soprattutto Hollywood, ha prodotto tantissimi film. Di seguito li dividiamo per genere: quelli destinati ai bambini, romantici, divertenti, alternativi e perfino Horror.

Per ciascuno, oltre al titolo, presenteremo una breve descrizione.

Migliori film di Natale per bambini

Partiamo, ovviamente, dai migliori film di Natale destinati ai più piccoli, che sentono particolarmente le feste.

Miracolo nella 34a strada (1947 e 1994)

Di questo film esistono due versioni: quella originale del 1947 e il remake del 1994. Tutto sommato ben riuscita, dunque a voi la scelta su quale guardare.

Diretto da Les Mayfield, vede Kriss Kringle (Richard Attenborough nella versione del 1994) sostenere di essere il vero Babbo Natale. Riuscirà a convincere la scettica piccola Susan (Mara Wilson, sempre nel ’94)?

Il canto di Natale di Topolino (1983)

Una delle tante versioni della novella di Dickens sullo scetticismo del Natale e la possibilità di cambiare idea. Mickey Mouse veste i panni di Bob Cratchit, mentre Paperon de’ Paperoni è l’avido Zio Scrooge.

Rudolph, la renna dal naso rosso (1964)

Tratto dal racconto omonimo di Robert L. May, questa pellicola è diventato lo special natalizio più longevo della storia della tv (sulla NBC). Si basa sulla tecnica di animazione in stop-motion con pupazzi in miniatura realizzati in legno, filo metallico e tessuto.

Migliori film di Natale divertenti

Vediamo ora un altro genere tipico del periodo, per passare delle ore spensierate e divertenti insieme, come il periodo comanda. Vediamo dunque i migliori film di Natale divertenti.

Mamma ho perso l’aereo (1990)

Avremmo potuto inserire questo film tra quelli per bambini, ma tutto sommato, è gradevolissimo anche per gli adulti, sebbene non sarebbe andata male anche tra quelli alternativi.

Diretto da Chris Columbus, vede protagonista il piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin) dimenticato a casa durante il periodo natalizio, complice la numerosissima famiglia con cui avrebbe dovuto partire per Parigi. Si troverà a difendere la casa da 2 ladri senza scrupoli, intepretati da Joe Pesci e Daniel Stern.

Una poltrona per due (1983)

La storia di questa pellicola è davvero particolare, visto che è diventata un classico natalizio praticamente solo in Italia, proposta ogni volta ormai da tempo immemore su Italia Uno alla vigilia in seconda serata. Abbiamo dedicato a Una poltrona per due un articolo apposito.

Di seguito, invece, un video che ne parla:

Vacanze di Natale ’95 (1995)

Considerato, dopo il primo film che ha dato vita alla lunga sequela seppur in versione più sguaiata e comica, il miglior Cinepanettone del lungo filone Boldi-De Sica. Di seguito un video sulla storia dei cinepanettoni:

Migliori film di Natale romantici

Passiamo a un altro genere tipico delle festività natalizie, vale a dire i migliori film di Natale romantici.

La vita è meravigliosa (1946)

Considerato il film sul Natale per eccellenza. Soprattutto per il messaggio finale che lancia. Basato sul racconto di Philip Van Doren Stern, The Greatest Gift, è stato girato dal grande Frank Capra, che ha basato la sua filmografia su tanti film speranzosi e di denuncia.

Protagonista è George Bailey (James Stewart), un uomo che ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare il prossimo. Il quale però, complice la pesante crisi del ’29, la notte della vigilia di Natale è sul punto di togliersi la vita. Tuttavia, gli appare, il suo angelo custode, Clarence Oddbody (Henry Travers), il quale però non possiede ancora le ali ed è in attesa di promozione. Gli mostrerà come sarebbe stato il mondo senza di lui. Riuscirà a convincerlo?

Love Actually – L’amore davvero (2003)

Altra pellicola considerata un film natalizio per eccellenza. Diretto da Richard Curtis, vanta un cast stellare. Si tratta di un lungometraggio “corale“, nel corso del quale 10 storie diverse si intersecano in un unico grande leitmotiv: le feste natalizie. Per veri romantici.

The family man (2000)

Diretto da Bret Rattner, vede Nicolas Cage interpretare Jack Campbell, ricco uomo d’affari di New York. Il quale ha la possibilità, grazie a un incantesimo, di vivere solo per un determinato periodo di tempo la vita che avrebbe avuto se, 13 anni prima, avesse deciso di rimanere a Londra con la sua fidanzata Kate Reynolds (Téa Leoni).

Gli alternativi

Non tutti, durante questo periodo, vogliono vedere film “classici“. Ma preferiscono gustarsi pellicole sopra le righe.

Parenti serpenti (1992)

Non possiamo partire da questo film, al quale abbiamo dedicato un articolo di approfondimento. Di seguito anche un video documentario.

Il Grinch (2000)

Diretto da Ron Howard (il mitico Ricky Cunningham visto in Happy days, diventato poi un ottimo regista), vede il mitico Grinch magistralmente interpretato da Jim Carrey. Questo essere verdognolo che odia il Natale e lo rovina agli altri, viene invitato dalla piccola e dolce Cindy Lou (Taylor Momsen) a prendere parte ai festeggiamenti nel paese dei Chinonso. Ma le cose prendono una piega diversa rispetto a quelli sperati dalla piccola…

Babbo Bastardo (2003)

Considerato il film alternativo di Natale per eccellenza. Billy Bob Thorton interpreta Willie Soke, un improbabile Babbo Natale, un grezzo ladruncolo che progetta piani e rapine durante la notte dell’attesissima festa. Ma dovrà fare i conti con il piccolo Thurman (Brett Kelly). E’ stato realizzato un sequel altrettanto azzeccato nel 2016 (cosa non scontata).

Migliori film di Natale Horror

Vediamo, infine, i migliori film di Natale afferenti al genere Horror. Perché anche questo genere ha prodotto interessanti pellicole alternative su questo periodo.

Black Christmas – Un Natale rosso sangue (1974)

Quando uscì, questa pellicola destò tanto scalpore, essendo di fatto il primo film Horror sul Natale. Diretto da Bob Clarke, è considerato da molti un precursore del genere slasher (serial killer che dà la caccia a più persone in uno spazio più o meno delimitato). Inoltre, è stato fonte di ispirazione per registi iconici come Dario Argento e John Carpenter. Probabilmente, anche per una saga fortunata: Scream.

Terrifier 3 (2024)

Film partito come underground a sotto costo nel 2016, data la popolarità è stato riproposto altre 2 volte. E già si parla di altre pellicole successive. Il successo è anche dettato da una massiccia campagna pubblicitaria a mezzo Social, alimentata anche da trend virali degli utenti.

Krampus – Natale non è sempre Natale (2015)

Diretto da Michael Dougherty, è una commedia nera basata su un mostro natalizio, il Krampus, un demone che punisce chiunque perda lo spirito del Natale. Una sorta di versione Horror della novella di Dickens o del Grinch.

Fonti: Movieplayer, SkyTg24, Vanityfair, Orrore a prima vista

Ricevi le news senza censure su Telegram:

– / 5 Grazie per aver votato!