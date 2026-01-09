Migliori app per controllare il telefono dei figli per iPhone e Android

Vediamo quali sono le migliori app per controllare il telefono dei figli e localizzare i loro spostamenti per iOS e Android.

L’età media in cui si utilizza lo smartphone si sta abbassando sempre più. Pertanto, si rende necessario da parte dei genitori controllare il telefono dei propri figli. Per fare ciò, occorre installare delle app su entrambi i device al fine di monitorare la loro presenza sui Social e i loro spostamenti. Ma quali sono le migliori app per controllare il telefono dei figli? Magari anche localizzare i loro spostamenti?

Di seguito vediamo quelle suggerite dagli esperti per iOS e Android.

Quali sono le migliori app per controllare il telefono dei figli?

Vediamo di seguito qual è la migliore app per monitorare lo smartphone del proprio figlio o della propria figlia.

mSpy

mSpy è una delle migliori app per questo scopo, consigliata come prima da Salvatore Aranzulla. E’ compatibile con dispositivi che montano il sistema operativo Android e iOS (ovvero iPhone e iPad). Offre una efficace localizzazione degli spostamenti del minore tramite un preciso GPS e vanta un set avanzato di strumenti per il monitoraggio di app di messaggistica e social network di maggiori utilizzo (si pensi a WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram e iMessage).

Offre anche l’opportunità di sfruttare il keylogger per registrare le digitazioni fatte sul dispositivo monitorato nonché uno screenrecorder per visualizzare quello che viene fatto dall’utente.

mSpy è a pagamento (è possibile scegliere tra vari tipi di abbonamento), ma viene anche offerta una prova iniziale gratuita.

Google Family Link

Google Family Link è una app di parental control realizzata da Google, ma disponibile anche per i dispositivi iOS. Non manca una versione dedicata ai bambini disponibile però solo per dispositivi con sistema operativo Android.

Qustodio Controllo Parentale

Qustodio Controllo Parentale è disponibile su dispositivi Android, iPhone e iPad, con la differenza che se questa va installata sul telefono del genitore, su quella del minore da controllare va invece installata la versione chiamata App Ragazzi Qustodio.

Parliamo di un’altra app a pagamento, che richiede la sottoscrizione di un abbonamento dopo i primi 3 giorni di prova gratuiti.

FamiSafe: Controllo parentale

Come la precedente, anche FamiSafe: Controllo è disponibile per iOS e Android, ma sul telefono del minore va installata un’altra versione, chiamata Famisafe Jr. E, come la precedente, anche questa dopo i primi 3 giorni di prova gratuiti chiede la sottoscrizione di un abbonamento.

Controllo parentale FamilyTime

FamilyTime è la app che va installata sullo smartphone dell’adulto, mentre su quello del minore va installata la versione FamilyTime Jr.

Quali sono le migliori app per localizzare i figli?

Se invece stai cercando specificamente la migliore app per monitorare gli spostamenti di tuo figlio o di tua figlia, le app maggiormente suggerite dagli esperti per iPhone e Android sono:

Family Link : ideata da Google, oltre a localizzare il telefono di tuo figlio, calcola anche il tempo di utilizzo del dispositivo. Altra funzione utile al fine di evitare dipendenze;

: ideata da Google, oltre a localizzare il telefono di tuo figlio, calcola anche il tempo di utilizzo del dispositivo. Altra funzione utile al fine di evitare dipendenze; mSpy : oltre a consentire di visualizzare da remoto la posizione del cellulare, permette altresì di visualizzare gli itinerari su una mappa chiara. E, ancora, controllare le chiamate in entrata e in uscita, gli SMS inviati e ricevuti e monitorare i social network e le applicazioni di messaggistica;

: oltre a consentire di visualizzare da remoto la posizione del cellulare, permette altresì di visualizzare gli itinerari su una mappa chiara. E, ancora, controllare le chiamate in entrata e in uscita, gli SMS inviati e ricevuti e monitorare i social network e le applicazioni di messaggistica; Qustodio: oltre alla geolocalizzazione, consente anche di consultare la cronologia, controllare i video ricercati su YouTube e stabilire regole e filtri per gestire l’attività online dei minori.

Ricordiamo che tutte queste app sono a pagamento dopo un periodo di prova gratuito.

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