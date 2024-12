Michele Amenta, chi è il dietologo sovrappeso che spopola su TikTok

Vediamo meglio chi è il dietologo Michele Amenta, come è diventato obeso e qual è la dieta che consiglia o sconsiglia.

«C’è chi ci mette la faccia, io la panza». Basta solo questa frase, espressa nel corso di una intervista al Corriere della sera, per descrivere chi è Michele Amenta. Il dietologo “sui generis” che spopola su TikTok.

Già perché questo medico specializzato – dunque non certo un ciarlatano o un falso profeta, come tanti che circolano sui Social facendo danni a destra e manca – pesa ben 150 chili, su 1 metro e 68 cm di altezza.

Eppure, racconta sempre lui, un tempo era bello ed atletico e pesava solo 60 Kg. Oggi ha 58 anni ed è spesso oggetto di critiche, ironie e sfottò sul popolarissimo Social poiché dispensa consigli a dispetto della sua stazza non proprio da esempio. Del resto, quando si incappa per la prima volta in un suo video, si pensa subito che sia ironico. D’altronde, sulla piattaforma di origini cinesi si mischia facilmente serio e faceto.

Chi è il dietologo Michele Amenta

Come riporta Open, che riprende l’intervista al Corsera, Michele Amenta ha 2 specializzazioni: malattie infettive e parassitologia. Con una carriera di tutto rispetto, negli ospedali Casa del Sole e Ingrassia di Palermo, Cimino di Termini Imerese. Inoltre, afferma di aver curato tanti malati di AIDS da infettivologo. Inoltre, da gennaio inizierà l’attività di Medico di base, in un paese dove sono piuttosto carenti.

Minaccia di denunciare chi fa body shaming nei suoi confronti.

Perché Michele Amenta è obeso?

In molti si chiedono perché sia obeso. Da giovane praticava nuoto semiagonistico e tennis, ma l’obesità è multifattoriale e, come ammette lui stesso, “c’entrano gli errori alimentari, che sono di qualità e di quantità“. Tira in ballo l’esempio dell’anguria, con l’errore che fanno in tanti che tirano in ballo quello italiano, che conferisce 15 calorie per un solo etto. Quando, in realtà, noi consumiamo l’anguria americana, che invece ne conferisce il doppio.

Qual è la dieta di Michele Amenta

Michele Amenta è contro le diete iperproteiche, low carb, chetogeniche, in quanto ritiene che danneggino la salute. Mette in guardia invece contro il condimento in eccesso, con formaggio e olio d’oliva che andrebbero utilizzati con parsimonia. Ritiene poi che la pizza abbia meno calorie della pasta: 250 per un etto.

Infine, parla di chi ha la fortuna di mangiare ma non ingrassare. Si tratta del cosiddetto Metabolismo basale alto, che si eredita dai genitori.

Ecco uno dei suoi video:

