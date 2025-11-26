Michael Jackson e le accuse di pedofilia: come stanno davvero le cose?

Ripercorriamo il caso di Michael Jackson e le pesanti accuse di pedofilia

Michael Jackson, indimenticato Re del Pop. Ci ha regalato brani indimenticabili, ispirando future generazioni di artisti che hanno provato, provano e proveranno a imitarlo. Tuttavia, la sua immagine è stata infangata da pesanti accuse di pedofilia, sia quando era ancora in vita, sia dopo la sua morte, avvenuta il 25 giugno 2009, attraverso documentari e testimonianze. Ma in pochi sanno come sono andate davvero le cose.

Michael Jackson e l’accusa di pedofilia

Quanto accaduto a Michael Jackson spiega bene quale sia il potere delle lobby sioniste anche nel mondo della Musica. La cruna dell’ago, blog di Cesare Sacchetti, ricostruisce come andarono le cose.

Il fautore del Moonwalker all’apice della sua carriera, ebbe la sfortuna di incappare nella rete di un sordido personaggio: Evan Chandler.

Quest’ultimo è stato il dentista di molti Vip ed era piuttosto arrivista: voleva essere uno sceneggiatore e aveva iniziato a scrivere dei soggetti per Hollywood ma nessuno di questi aveva mai avuto particolare fortuna, salvo il film diretto da Mel Brooks (guarda caso, altro noto regista di origini ebraiche) “Robin Hood: un uomo in calzamaglia” uscito nel 1993, parodia del film uscito l’anno precedente “Robin Hood: principe dei ladri”, con Kevin Costner panni (calzamaglia compresa) del mitico eroe di Sherwood.

Chandler, approfittando del fatto che suo figlio Jordan fosse stato ospite a Neverland, chiese così aiuto di Michael Jackson per partecipare a qualche grossa produzione. Ma quest’ultimo respinse le sue richieste e fu così che Chandler iniziò a minacciarlo, dicendo che gli avrebbe rovinato la carriera.

Inizia così una massiccia campagna di fango contro l’artista a mezzo stampa, accusandolo insistentemente di pedofilia. Ancor prima che la macchina giudiziaria avesse iniziato a mettersi in moto. Cosa che farà, assolvendo Michael Jackson. Papà Evan cerca anche aiuto nel figlio Jordan per spingerlo a false dichiarazioni contro il vate del Moonwalker; ma quest’ultimo, oltre a rifiutarsi, arrivò prima a chiedere l’annullamento della potestà genitoriale nel 1995, per poi, chiedere nel 2000 perfino un ordine restrittivo contro Chandler.

Michael Jackson si difende come meglio sa fare, ovvero tramite la musica. Nel 1995 rilascia una canzone, “They don’t care about us” che in italiano si traduce “A loro non importa di noi” nella quale manda messaggi molto espliciti. Il cantante nella strofa di questa canzone recita queste parole

Non potrai mai uccidermi, truffami, fammi causa

nella quale però il verbo “truffami” è scritto in inglese con “Jew me” e la parola Jew in inglese significa ebreo.

Negli Stati Uniti, c’è uno slang per dire di essere stati raggirati da una persona di origine ebraiche ed è proprio il verbo “to Jew someone (qualcuno)”, il che fa capire molto bene a chi si riferisse il famoso artista.

Inizia la ritorsione e la stampa lo aggredisce in maniera ancora più selvaggia di quanto già non avesse fatto prima.

Arriva la scure della solita Anti-Defamation League, la famigerata associazione ebraica e sionista americana, che immediatamente gli riserva il marchio di “antisemita” e Jackson, ormai accerchiato, è costretto a scusarsi. Non solo. Avendo rilevato il catalogo della AVN, che comprendeva anche le canzoni di John Lennon e Paul McCartney, era diventato una minaccia per il monopolio sionista che voleva continuare a dominare indisturbato l’industria musicale.

Michael Jackson fu ucciso?

Per cercare di placare la campagna sionista, Michael Jackson frequentò il rabbino di Chabad, Jacob Shmuel Boteach, ma l’amicizia durò solo 2 anni e così la guerra contro le case discografiche proseguì senza esclusione di colpi.

Almeno fino al 25 giugno 2009, quando il suo medico, Conrad Connor, non gli somministra una overdose di propofol che lo uccide. Sarà condannato a soli 4 anni di carcere, senza però che fu mai chiarito se si fosse trattato di un errore o di una esecuzione per ordine di qualcuno.

Guarda caso, alcune settimane dopo muore suicida (?) anche il suo diffamatore: Evan Chandler. Diventato forse scomodo e ormai non più utile a chi lo aveva manipolato e fomentato per anni.

Ora, gli uomini che distrussero la carriera e la vita di Michael Jackson sono gli stessi che hanno protetto per decenni il trafficante Puff Diddy. Vedremo se avrà la stessa sorte…

