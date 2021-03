Dopo la febbre dell’oro, partirà la febbre del meteorite? Nel fin troppo spesso dimenticato Molise, il 15 marzo è caduto un meteorite. I cui frammenti possono arrivare a valere 1,5 milioni di euro cadauno.

Infatti, un meteorite è stato avvistato la sera del 15 marzo scorso, alle 20.57, nei cieli di buona parte del Centro-Sud. Per poi cadere proprio in Molise.

I meteoriti sono frammenti rocciosi che provengono da asteroidi o altri corpi celesti, i quali entrano in contatto con l’atmosfera terrestre ad una velocità molto alta. Bruciando e provocando scie luminose (meteore), fino a vaporizzarsi del tutto. O, e ciò costituisce un pericolo, si schiantano al suolo. Provocando danni la cui portata dipende ovviamente dalla loro grandezza.

Vediamo dove è caduto il meteorite in Molise, quanto vale un frammento e come rivenderlo.

Meteorite in Molise dove è caduto

Come riporta Virgilio, i ricercatori della rete Prisma, coordinata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, ritengono che il meteorite sarebbe “atterrato” vicino a Isernia appunto la sera del 15 marzo, quasi alle 21.

Secondo i loro calcoli, il meteorite in Molise sarebbe caduto a Temennotte, nel comune di Sant’Agapito, in provincia di Isernia. Il piccolo corpo celeste sarebbe entrato in atmosfera a una quota di circa 80 km e ha proseguito per una lunghezza totale di 61 km percorsi in 5.3 s con una inclinazione di 84°. Innescando una traiettoria quasi verticale.

L’altezza e la velocità finale è risultata, rispettivamente di 19,8 km e di soli 2,8 km/s. Da questi calcoli, si presuppone quindi che il peso del meteorite caduto in Molise possa essere di circa un chilogrammo, grande circa 8 cm.

Quanto vale un pezzo di meteorite caduto in Molise

Premesso che in Italia non esiste una legge che disciplini la proprietà delle meteoriti ritrovate. Tuttavia, stando a quanto dice l’esperto di meteoriti e planetologo dell’INAF Mario Di Martino, l’ideale sarebbe ovviamente delegare ai musei la custodia dei meteoriti.

Quanto vale un frammento di un meteorite? Il prezzo di un frammento meteorite varia in base a:

caratteristiche della roccia

composizione chimica

grado di conservazione

dimensione

In Indonesia, per esempio, proprio qualche settimana fa un costruttore di bare, Josua Hutagalung, sarebbe diventato milionario per aver venduto un frammento di meteorite a 1,5 milioni di euro.

Cosa fare quando si trovano pezzi di meteorite

La rete Prisma ha dato ha fissato delle linee guida nel caso in cui si trovi un meteorite involontariamente o perché ci si è data la caccia.

Innanzitutto, trattandosi di una roccia inerte, non dà alcun pericolo per la salute. Meglio comunque non toccarlo con le mano o avvolgerlo in plastica o stagnola. Bisognerebbe, invece, mappare il punto di ritrovamento, fare una foto e riporre il meteorite in un contenitore di vetro, avvolgendolo con cotone dopo averlo messo in un foglio di carta.

E’ possibile poi inviare una foto a: [email protected].

Chissà se ora partirà la caccia al meteorite in Molise. Magari potrebbe sollecitare il turismo in questa regione che ha tanto da offrire, ma purtroppo è poco sponsorizzata.