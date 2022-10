Metaverso, avatar di AteneiOnline aiuta a scegliere miglior corso di laurea

Il Metaverso sta entrando sempre di più nelle nostre vite, coinvolgendo tutte le sfere private e sociali. Una realtà virtuale non più separata nettamente dalla realtà tangibile, ma che tende sempre più a fondersi e confondersi con essa (ne abbiamo parlato qui).

Il Metaverso sta coinvolgendo sempre di più anche l’Università italiana e non mancano casi di studenti laureatisi anche in questa “realtà parallela“. Ma esso può anche guidare giovani e meno giovani nella scelta del miglior corso di laurea.

Del resto, il settore della formazione universitaria online ha visto negli ultimi 5 anni una crescita del 300%, con 1 liceale su 2 che considera di avviare il proprio percorso universitario studiando da remoto.

Per questi motivi, molto interessante è l’iniziativa del portale AteneiOnline.it, che offre un simpatico avatar che guiderà gli studenti alla scelta del miglior percorso di studi universitario per loro. Utilizzando la piattaforma Roblox. Cerchiamo di capirne di più.

Come usare Metaverso per scegliere corso di laurea migliore

La scelta della piattaforma Roblox da parte di AteneiOnline non è di certo casuale. Roblox nasce come piattaforma specializzata in gaming ed è ad oggi tra le più popolari di questo genere in Italia. Mentre a livello internazionale vanta su quasi 50 milioni di utenti iscritti, con una concentrazione nella fascia di età compresa tra i 17 e i 24 anni. Proprio quella maggiormente coinvolta nella scelta di un percorso post-diploma.

Gli studenti potranno ricevere gratuitamente consigli personalizzati da parte di esperti direttamente all’interno della piattaforma.

Roblox è già stato scelto da brand come Gucci e Vans, così come da gruppi musicali del calibro di Twenty One Pilots, i quali hanno tenuto concerti nello spazio digitale. A riprova di come il Metaverso sta cambiando il nostro modo di vivere e convivere momenti ed emozioni.

Matteo Monari, Fondatore di AteneiOnline, ha così commentato questa scelta:

Il nostro augurio è quello di essere i precursori di un nuovo trend, che veda non solo l’orientamento didattico ma anche l’insegnamento beneficiare appieno di tecnologie le cui potenzialità didattiche sono ancora largamente inesplorate

Dove trovare Avatar di AteneiOnline per scegliere corso di laurea sul Metaverso

L’avatar ha un aspetto molto simpatico: un cappello da laureato, una maglietta bianca e un paio di jeans “virtuali”. Oltre che un viso sorridente. Un look semplice ed efficace. L’avatar è circondato da un ambiente che rievoca un tipico ateneo italiano.

Più precisamente, l’obiettivo primario di questo avatar di Ateneionline sarà divenire un innovativo punto di contatto tra i giovani utenti del Metaverso e un team di orientatori professionisti specializzati nella formazione universitaria a distanza. Al fine di coniugare la complessità della scelta del percorso di studi e gli aspetti ludici tipici delle più popolari piattaforme interattive.

Potete accedere all’avatar su Roblox di Ateneionline per la scelta del corso di laurea da questo link.

