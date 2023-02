Messina Denaro, costume di Carnevale più squallido di sempre

Il costume di Carnevale più squallido del 2023, ma anche di sempre, è quello di Matteo Messina Denaro. Il motivo dovrebbe indignare

Il Carnevale è il momento in cui “ogni scherzo vale“. Bambini e adulti si travestono e ballano nelle piazze, in cortei lungo le strade circondando un grosso carro, in locali o nelle case di parenti e amici.

Un momento di giubilo, allietato altresì da dolciumi e pietanze salate che variano da città in città. Talvolta essendo le medesime ma cambiando solo di nome.

I costumi di Carnevale possono essere i più svariati: dai super eroi alle professioni, passando per le maschere tradizionali fino ai fenomeni aizzati dai Social. A prevalere da qualche anno sono questi ultimi insieme ai personaggi dei fumetti Marvel o Dc Comics. Si sta invece perdendo la tradizione dei Pulcinella, degli Allerchino, dei Balanzone o delle Colombina.

Purtroppo però, proprio i Social producono anche un fenomeno che viola la sacra innocenza dei bambini. Ossia, maschere ispirate a personaggi che non sono certo un modello educativo. Del resto, i genitori vogliono spopolare sui Social e dunque utilizzano i propri bambini facendogli indossare costumi di Carnevale vergognosi.

Indubbiamente, il costume di Carnevale più squallido del 2023 è quello di Matteo Messina Denaro. Ma possiamo dire che si aggiudica anche il primato nella classifica di sempre.

Il costume di Carnevale 2023 di Matteo Messina Denaro

Purtroppo, sui Social sono tanti i bambini travestiti dal boss della Mafia Matteo Messina Denaro, arrestato lo scorso gennaio dopo trent’anni di latitanza. Tra critiche, sospetti e ilarità.

Del resto, a parte la voglia di fama dei genitori, un altro fattore che ha inciso pesantemente è il modo con cui la televisione ha trattato l’arresto di Matteo Messina Denaro e la cronaca che ne è seguita.

Ci hanno raccontato per filo e per segno cosa c’era nel suo bunker: dai film ai poster passando per libri e calamite. Hanno trattato il ritrovamento di una pistola come una grande notizia, dimenticando che stiamo parlando di un boss della Mafia.

Ed ancora, sono emerse intercettazioni su cose futili nonché le sue vecchie storie d’amore. Manco fossero fidanzatine del passato.

Pertanto, la colpa è anche dei media mainstream, che ormai trattano ogni notizia romanzandola e facendone perdere ogni serietà.

In fondo, il costume di Matteo Messina Denaro è anche semplice da comporre: basta un montone marrone, un pantalone beige, un cappello di lana bianco e beige e un paio di occhiali scuri.

Costume di Carnevale di Matteo Messina Denaro più squallido di sempre

Possiamo però anche dire tranquillamente che il costume di Carnevale di Matteo Messina Denaro sia il più squallido di sempre. Il tourbillon di meme e video su quest’ultimo ha fatto dimenticare i genitori che egli ha ordinato lo scioglimento nell’acido proprio di un bambino: Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino. Uno dei tanti omicidi tra le decine ordinate.

Ha superato pure quello di Michele Misseri, inizialmente accusato della morte di Sara Scazzi (il caso Avetrana). Nonché quello di Francesco Schettino, con qualcuno che trasformò perfino il carrozzino nella nave affondata. In barba ai tanti morti che quell’incidente provocò.

Ha superato anche il costume di Carnevale che ritraeva una concorrente del Grande Fratello uscita dall’armadio. In barba al fatto che quella concorrente si concesse anche fisicamente ad un altro concorrente dopo averlo sorpreso. Un buon modo per indicare alla propria figlia la strada futura…

