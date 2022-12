Messi come Maradona? Gli mancano ancora due cose

Ieri si è concluso il tanto criticato mondiale in Qatar, tra corruzione, cammelli sfruttati, operai morti, giornalisti scomparsi misteriosamente, inquinamento e quant’altro.

A vincerlo come noto l’Argentina, in una finale al cardiopalma con la Francia, finita ai rigori dopo uno strepitoso 3 a 3. Grande protagonista Mbappé, con una tripletta, autentico trascinatore dei transalpini. Ma soprattutto Lionel Messi, che finalmente può dire di aver vinto un Mondiale. Probabilmente l’ultimo a disposizione prima del ritiro.

Dunque, Messi avrebbe raggiunto il grande Diego Armando Maradona. Ma rispetto al Pibe de Oro gli mancano ancora due cose.

Cosa manca a Messi per eguagliare Maradona

Se è vero che Lionel Messi ha vinto ben 4 Champions league, mentre Maradona solo una Coppa Uefa, è anche vero che Maradona ha vinto 2 scudetti in un campionato molto difficile come quello italiano. Oltretutto, con una squadra del sud, il Napoli appunto. E non con una blasonata del Nord.

Maradona è stato soprattutto un carismatico trascinatore e questa è la seconda cosa che manca a Messi. Maradona faceva spogliatoio, era leader dentro e fuori il campo, capace di rappresentare i compagni di squadra anche rispetto alla società in cui militavano.

Maradona è stato anche un simbolo politico: ha incarnato il riscatto dei sud del mondo. Tanto quando vinse il mondiale contro l’Inghilterra nel 1986, riscattando tutta la sua gente per la questione Folkland, che quando vinse i due scudetti col Napoli contro lo strapotere delle squadre settentrionali. Ponendosi anche contro il potere che governa il calcio, anticipando gli scandali di cui tanto si parla in questi giorni.

Messi non è Maradona

Messi è un fenomeno, per carità, ma spesso in campo sparisce e comunque ha avuto sempre la fortuna di giocare con un collettivo fatto di campioni, dove lui era la ciliegina sulla torta.

Insomma, semmai Messi dovesse vincere due scudetti con una squadra del sud, allora raggiungerebbe Maradona, anzi, lo supererebbe per titoli vinti. Ma data la sua età e le scarse possibilità economiche delle squadre meridionali di ingaggiarlo, è una cosa altamente improbabile.

E chissà che Messi non sia mai venuto in Italia proprio per evitare il confronto con Maradona. Comunque, complimenti a lui e a tutti gli albiceleste.

